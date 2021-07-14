陝西榆林關停中小學學科類校外培訓班　違規機構將面臨處罰

據《西部網》周三（14日）消息，陝西省榆林市教育局下發通知，要求全市各縣區關停義務教育階段校外培訓機構，違例機構將按相關條例予以處罰。



周一（12日）下午，榆林市教育局按照中央、省級相關意見，開始陸續通知當地各縣區，關停義務教育階段的文化課校外培訓機構，具體落實細則正在制定中，將於後續發布。

有定邊縣教育局的工作人員表示，已接到上級通知，目前全縣義務教育階段文化課校外培訓機構已經全面關停，當局亦將加強檢查力度，對於仍繼續運行的機構，將按照《校外培訓機構的管理辦法》進行處罰。

至於文化課校外培訓機構關停到何時，榆林市教育局工作人員稱，「對於關停截止時間暫不清楚，但可以明確的是，超綱類的文化課類型的課外補習機構一直是不被允許的。」

該工作人員續稱，「由於大部分文化課校外培訓機構均存在超綱現象，以及考慮到學生減負的情況，以後將禁止課外文化課的補習，通過正常的教學活動和教育部門的課後服務來滿足學生的教育需求。」

此外，陝西省內其他城市亦有對有整頓校外培訓機構的動作。如咸陽市涇陽縣周二（13日）發布《涇陽縣中小學校將開展暑期校內託管服務》的通知，明確自7月19日開始，全縣中小學將開展暑期校內託管服務工作。