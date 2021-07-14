教育部：不得強制教師參與暑期託管服務　鼓勵其他社會力量參與

教育部早前印發《關於支持探索開展暑期託管服務的通知》，引導支持有條件的地方積極探索開展暑期託管服務工作，並指暑期託管服務應以看護為主，不得組織集體補課、講授新課。

如何避免強制或變相強制要求教師參與託管服務等問題受到關注，教育部基礎教育司司長呂玉剛13日（周二）表示，不得強制教師參與，要保障教師應有的休息時間，保障應有的教研、進修、學習時間。



網上近日有「北京、河南試點取消教師寒暑假」等消息傳播，官媒曾為此專門闢謠。(《新華每日電訊》)

呂玉剛表示，社會機構特別是其他社會組織、公益組織，包括共青團、婦聯、社區等，也可提供學生假期的託管服務。假期的學生託管工作學校要發揮積極的作用，但不是全部由學校從頭到尾承擔，而是也鼓勵其他社會力量共同參與。

呂玉剛稱，要統籌合理安排好教師承擔暑期託管服務的時間，把老師所有的假期時間都佔用了是不可取的。且不得強制教師參與，要保障教師應有的休息時間，保障應有的教研、進修、學習時間。

被問及中小學課後服務能否解決家長為孩子「培優」和「補差」的需求時，呂玉剛回應稱，課後服務工作有四方面的工作要做：第一要指導學生認真完成好作業；第二，對學習有困難的學生進行幫扶指導答疑；第三，對學有餘力的學生提供拓展的空間，充分利用學校的實驗室、科技館等等進行探索、自主探究活動；第四，開展豐富多彩的文體活動、閱讀活動、社會實踐、勞動實踐、興趣小組、社團活動，進而為提高學生綜合素質創造條件和保障。

廣東省深圳市教育局局長陳秋明則表示，有了課後服務之後，可以從標準化的人才培養走向個性化的、差異化的人才培養，從傳統的有教無類走向因材施教。