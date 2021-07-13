教育部：秋季開學後實行課後服務全覆蓋　每周5天每天至少2小時

教育部13日（周二）召開新聞通氣會，表示課後服務將在今年秋季開學後實現義務教育學校全覆蓋，並努力實現有需要的學生全覆蓋。課後服務推行「5+2」模式，即學校每周5天都要開展課後服務，每天至少開展2小時，結束時間要與當地正常下班時間相銜接。



教育部又指，對於有困難的學生，應提供延時託管服務，以解決好家長接學生的困難。教育部同時要求，積極開發設置多種課後服務項目，切實增強吸引力和有效性。

教育部基礎教育司司長呂玉剛表示：「一方面，應指導學生認真完成作業，對學習有困難的學生進行補習輔導和答疑，為學有餘力的學生拓展學習空間；另一方面，應開展豐富多彩的文藝、體育、勞動、閱讀、興趣小組及社團活動，最大努力滿足學生的不同需求。但不得利用課後服務時間講新課。」

網上近日有「北京、河南試點取消教師寒暑假」等消息傳播，官媒曾為此專門闢謠。(《新華每日電訊》)

此外，教育部早前印發《關於支持探索開展暑期託管服務的通知》，引導支持有條件的地方積極探索開展暑期託管服務工作，並指暑期託管服務應以看護為主，不得組織集體補課、講授新課。

網上近日有「北京、河南試點取消教師寒暑假」等消息傳播。教育部13日指，暑期託管服務應遵循學校主動、社會參與、教師志願、學生自願、公益普惠等基本要求。要統籌合理安排教師志願參與託管服務的時間，依法保障教師權益，既要保障教師暑假必要的休息時間，也要給教師參與暑期教研、培訓留出時間。「要取消教師寒暑假」的說法沒有依據。

教育部又稱，暑期託管服務主要面向確有需求的家庭和學生，並由家長學生自願選擇參加。託管服務應以看護為主，合理組織提供一些集體遊戲活動、文體活動、閱讀指導、綜合實踐、興趣拓展、作業輔導等服務，但不得組織集體補課、講授新課。關於「暑期託管變成第三學期」的說法是不符合實際的。