恐怖意外｜浙江景區滑翔傘撞上纜車　遊客教練高空墮崖受傷

浙江有景區周一（12日）發生恐怖意外，有滑翔傘與纜車相撞，玩滑翔傘的遊客及教練從高空墮崖受傷。

景區滑翔傘基地工作人員稱，出事的遊客、教練是借用場地，滑翔傘並非由基地提供，出事後已實施空域管制，不接待遊客。景區售票處工作人員透露，滑翔傘項目是入景區後單獨收費，目前景區仍然正常售票。



雲上草原景區有滑翔傘與纜車相撞。圖為出事景區滑翔傘項目。（微博＠浙江雲上草原）

《極目新聞》報道，事發地點位於浙江省湖州市安吉縣雲上草原景區，景區內有滑翔傘撞上正在運行的索道纜車。網傳影片顯示，在一處山坡索道上，纜車停在空中，支撐索道的鐵柱頂端掛有一大片破損的滑翔傘傘翼，下方垂着數條傘繩。拍片者表示，有滑翔傘掛上索道，然後被纜車直接撞斷，人隨即墮下，滑翔傘則掛在鐵柱上。

景區滑翔傘基地工作人員王女士稱，事發當日有一名教練帶一名客人借用基地玩滑翔傘，「滑翔傘在飛到索道附近的時候，纜車剛好上來，然後就撞到了一起，教練和遊客從空中掉下去了，好像傷得還挺嚴重」。她表示，出事後，滑翔傘基地從周二（13日）至周五（16日）都實施空域管制，不允許任何滑翔傘起飛，暫不接待遊客，後繼需要根據管制和天氣情況再決定如何營運。

浙江雲上草原旅遊發展有限公司通報稱，事發於周一下午4時40分，一名玩滑翔傘的遊客及教練受傷，兩人已被及時送往縣醫院救治，目前情況穩定。滑翔傘項目已停止營運，並會配合相關部門調查。