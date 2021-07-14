鵬城身邊事｜深圳擬對標倫敦、東京建設國際消費中心城市

深圳作為內地超一線城市之一，擁有如萬象城、國貿、華強北、東門等多個地標性商圈。周二（13日），深圳市商務局局長張非夢表示，深圳要對標倫敦、東京，建設國際消費中心城市，打造灣區頂流消費新地標，為全球提供優質商品，及一流消費環境和消費模式。



文和友超級旗艦店今年4月在深圳東門商圈開業後，便成為熱門網紅打卡地。（視覺中國）

4月27日，深圳第七次黨代會報告明確提出，深圳將加快建設國際消費中心城市，建設世界級地標性商圈和高品質步行街，培育壯大新型消費。

而對於超級商圈和消費新地標的建設，深圳市商務局今年4月發布的《深圳市關於加快商貿高質量發展建設國際消費中心城市的若干措施（徵求意見稿）》明確指出，對標國際一流加快后海超級商圈建設，打通后海片區現狀商圈與深圳灣萬象城、人才公園的連通，匯聚灣區頂級消費資源，打造集高端消費目的地和標誌性城市景觀於一體的灣區頂流消費新地標。高標準打造「深超總」核心商街和香蜜湖高端消費綜合體項目，引入百億級消費平台，打造「文化+商業」、「金融+商業」頂級消費商圈。

張非夢就此透露，深圳商務局目前已牽頭與世界知名商業規劃機構進行全面合作。首先要從整體商業規劃定位好整個城市的商圈、商業的發展規劃，對標東京、倫敦，跟世界一流灣區匹配。打造一個「1+N」的體系，形成有特色的、世界級的分層設計商圈，既有羅湖、福田區域級的商圈，同時還要有夜間經濟的特色商圈。

在全市範圍內規劃和集中打造2個世界級的地標性商圈，6個具有全球影響力的高端商圈。不僅要吸引國際一流品牌入駐，也要讓更多深圳本土品牌成長為國際品牌，讓深圳成為國際品牌的重要駐地。 深圳市商務局局長張非夢

此外，坐落於羅湖區東門商圈的文和友超級旗艦店在今年4月開業後，便引爆全城，成為深圳的一處新地標。對此，張非夢表示，文和友的入駐帶動了整個深圳羅湖老東門商圈的復蘇，接下來，將會進行東門商圈的整體化改造，「我們將用兩年的時間採用分步改造的方式，用繡花功夫，不大拆大建、不停業不關門，把整個東門地區升級改造成為一個既保留深圳墟歷史印記，同時還能夠吸引新生代年輕人來東門購物和消費的國際潮流打卡地。」

深圳國貿商圈夜景。（視覺中國）

而主打「玩玩玩、買買買」的深圳購物季，將於8月正式開啟。張非夢說，本次購物季長達三個月，每個月圍繞不同主題展開活動，給市民帶來全城狂歡的購物體驗。