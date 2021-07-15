巴基斯坦爆炸案｜恐怖襲擊？機械故障？　中國外交部表態變化微妙

巴基斯坦再發生爆炸事故，造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。事故發生後，中巴接連發聲，但回應細節存在些許偏差，外交部部長王毅的最新回應更是引發外界揣測。



綜合媒體7月15日報道，事故發生後，中國接連表態要儘快查明真相，嚴懲兇手。巴基斯坦外交部公布的最新事故原因調查結果為機械故障。

據官方央視15日報道，7月14日，王毅在杜尚別會見庫雷希（Shah Qureshi），其間表示：「中方對在巴發生的中方人員嚴重傷亡事件感到震驚。希巴方迅速查明事發原因，全力救治傷員，及時做好善後，防止類似事件再次發生。如是恐怖襲擊，要立即緝拿兇手，嚴懲肇事者。應從中吸取教訓，進一步加強中巴合作項目安保措施，確保所有項目都能安全順利運行。」

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庫雷希表示，初步調查顯示，「這是一起事故，目前尚未發現有恐怖襲擊的背景。中國是巴最主要的朋友和最可靠的夥伴，中方的損失就是巴方的損失。巴方將全力救治傷員，徹查事件真相，第一時間同中方分享調查進展，並將竭盡全力確保中方在巴人員安全。」

事故發生後，中國駐巴基斯坦大使館發布聲明：遭遇爆炸的是中企承建水電站的出勤班車，已造成9名中方人員和3名巴方人員遇難。

中國外交部表示，「中方對此事件表示震驚和譴責，要求巴方儘快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲。」

據路透社援引開普省警察負責人安薩里（Moazzam Jah Ansari）的訊息，除中國公民外，襲擊還造成兩名巴基斯坦士兵和兩名當地人死亡。

事發當天晚些時候，巴基斯坦外交部在官網發出公告表示，一輛載有中國工人的班車在開伯爾-普圖什省由於機械故障，導致氣體泄漏，引發爆炸，最終墜入河谷。「進一步調查正在進行當中。」

公告稱，9名中國公民和3名巴基斯坦人遇難。「巴基斯坦政府和人民向在事件中喪生的中巴工人家屬表示誠摯慰問，也祈禱傷者早日康復。巴基斯坦和中國是親密的朋友和鐵桿兄弟（iron-brothers）。 巴方高度重視在巴中國公民、項目和機構的安全保障。」

路透社還援引一位當地官員透露，這輛載着30多名中國工程師的巴士要前往上科希斯坦地區的達蘇水電站項目。

官方報道顯示，達蘇水電站地處帕米爾高原，當地水利資源豐富，但是地形地貌複雜，是巴基斯坦工程難度最大的水電項目。該水電站由中國葛洲壩集團股份有限公司投資建設，一期工程規劃裝機容量2,160MW，造價估算為25億美元。

項目一期工程預計於2025年4月開始蓄水。巴基斯坦總理曾在6月剛剛視察工地，還與中方工程人員互動。