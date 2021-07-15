巴基斯坦爆炸案｜9名中國人喪生 　巴媒：尚有一名中國公民失蹤

撰文：施予
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巴基斯坦公交車爆炸事故引發廣泛關注。據巴基斯坦外交部透露，事故初步原因為機械故障，目前事件仍在持續調查中。伴隨着調查的深入，該事件細節不斷被曝光。
據巴基斯坦《黎明報》７月15日報道，有知情人士透露，一名中國公民在此次事件中失蹤，目前仍在尋找他的下落。

巴基斯坦官方通報：一輛載有中國工人的班車在開伯爾-普圖什省由於機械故障，導致氣體泄漏，引發爆炸，最終墜入河谷。「進一步調查正在進行當中。」

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公告稱，9名中國公民和3名巴基斯坦人遇難。「巴基斯坦政府和人民向在事件中喪生的中巴工人家屬表示誠摯慰問，也祈禱傷者早日康復。巴基斯坦和中國是親密的朋友和鐵桿兄弟（iron-brothers）。 巴方高度重視在巴中國公民、項目和機構的安全保障。」

路透社還援引一位當地官員透露，這輛載着30多名中國工程師的巴士要前往上科希斯坦地區的達蘇水電站項目。

官方報道顯示，達蘇水電站地處帕米爾高原，當地水利資源豐富，但是地形地貌複雜，是巴基斯坦工程難度最大的水電項目。該水電站由中國葛洲壩集團股份有限公司投資建設，一期工程規劃裝機容量2,160MW，造價估算為25億美元。

項目一期工程預計於2025年4月開始蓄水。巴基斯坦總理曾在6月剛剛視察工地，還與中方工程人員互動。

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