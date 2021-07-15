2021中國互聯網發展報告：人工智能企業數量1454間　僅次於美國

7月13日，由中國互聯網協會主辦的2021第20屆中國互聯網大會在京開幕。會上發布《中國互聯網發展報告（2021）》。

報告顯示，中國2020年人工智能產業規模為3031億元（人民幣．下同），按年增長15%，增速略高於全球增速。中國人工智能企業共計1454間，居全球第二位，僅次於美國的2257間。



報告還顯示，2020年中國大數據產業規模達到718.7億元，按年增長16.0%，增幅領跑全球大數據市場。2020年，全國電子商務交易額達到37.21萬億元。其中，商品類電商交易額27.95萬億元；服務類電商交易額8.08萬億元；合約類電商交易額為1.18萬億元。

報告指，2020年受疫情影響，中國電子商務、網絡教育、互聯網醫療健康等產業快速增長。其中，互聯網醫療健康市場規模達到1961億元，按年增47%，增幅居各行業之首。網絡出行市場交易規模則首現負增長，按年下降15.7%。

報告還提到，2020年，中國雲計算整體市場規模達到1781.8億元，增速為33.6%；大數據產業規模達到718.7億元，按年增長16.0%；人工智能產業規模為3031億元，按年增長15%。2020年，中國智能網聯汽車銷量為303.2萬輛，按年增長107%，滲透率保持在15%左右。

中國互聯網協會是中國多間互聯網從業者共同發起成立的協會，現有會員140多個，大部分為團體成員，也吸納了一些在中國互聯網界有較大影響的個人成員。協會成立於2001年5月25日，業務主管單位是工信部。首任理事長為中國科協副主席胡啟恆，現任理事長為前網信辦副主任尚冰。