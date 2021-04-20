互聯網企業壟斷、不正當競爭事件頻發　工信部開展專項整治行動

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-20 21:30

國務院新聞辦今日（20日）舉行新聞發布會。針對互聯網企業壟斷和不正當競爭事件頻發，工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國表示，工信部將推動一系列工作，包括開展互聯網行業不正當競爭的專項整治行動、持續開展App侵犯用戶權益問題的專項整治行動等。

趙志國介紹，針對互聯網企業壟斷和不正當競爭事件頻發，工信部將重點推動一系列工作。（國新網）

趙志國介紹，工信部將重點推動一系列工作，包括引導互聯網企業加大科技創新的力度，鼓勵頭部企業參與國家的重大戰略、重大工程，在5G、雲計算、人工智能、工業互聯網等方面加大投入，推動數字產業化、產業數字化的發展，助力提升中國科技核心競爭力。

其次，要加強互聯網行業市場的競爭監管，加大合規調查評估的力度，摸底篩查平台企業合規的情況，開展行業不正當競爭的專項整治行動，重點整治惡意屏蔽、強制捆綁、流量劫持、違規經營等擾亂市場競爭秩序的行為，加強信用管理，實施失信懲戒，打造公平開放的市場發展環境。

再者，要加大用戶個人信息的保護力度，持續開展App侵犯用戶權益問題的專項整治工作，充分利用法律、行政、技術等監管的手段，形成典型案例，通報違規應用，處罰違規企業，取得標誌性的成果。

最後，要強化互聯網協同監管和聯合懲戒，加強協調配合，跨部門聯合開展互聯網領域專項的整治工作，強化信息共享和聯動處置，形成治理的合力。完善聯合執法懲戒機制，充分發揮技術優勢，依法嚴厲查處違法違規互聯網的相關應用。

（國務院新聞辦公室）