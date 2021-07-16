深圳賽格大廈晃動因「渦激共振」　潘焯鴻講解香港摩天大廈安全性

今年5月，深圳賽格廣場大廈連續數日出現晃動，最終於5月21日封樓，廣東委書記李希要求盡快拿出科學權威的調查結論。兩個月後，官方於7月15日公布大廈晃動原因：桅杆風致渦激共振。專家認定結構安全，可以繼續使用，但建議拆除桅杆解決大廈有感振動問題。



本港亦有不少頂部設有桅杆的摩天大廈，例如跟賽格大廈（356米）高度相若的中銀大廈（367米），這些大廈會否也可能因「渦激共振」出現晃動？



建築工程師、中科興業董事總經理潘焯鴻被視為沙中線醜聞「吹哨人」，他在接受《香港01》訪問表示，香港大廈結構在設計和施工上理論層面相對嚴謹，現存所有在屋宇署批准圖則的結構組件相信是安全。



中科興業董事總經理潘焯鴻。（鄭子峰攝）

《深圳特區報》日前報道引述專家組的調查結論稱，桅杆風致渦激共振和大廈及桅杆動力特性改變的耦合，是引發賽格大廈有感振動的主要外因。大廈使用20餘年後，局部樓層壓型鋼板組合樓板及桅杆連接點等累積損傷使結構頻率、阻尼比等動力特性發生改變，構成了大廈振動的主要內因。

上述專家認為，拆除桅杆可以有效解決大廈有感振動問題，桅杆原有的防雷、航標功能可在桅杆拆除後在樓頂重新佈設。深圳市住建局負責人也表示，桅杆拆除方案已經過重重把關，將於近期實施。

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5月20日，深圳相關部門工作人員持續對賽格大廈跟蹤檢測。（中新社）

被問到如何看待以拆除桅杆來解決晃動問題？潘焯鴻指出，賽格的桅杆明顯設計上未有全面考慮所需承受風壓﹐並明顯地出現沒有受到控制的晃動﹐結果是將部份能量傳到大樓主體結構。內地專家建議拆除桅杆﹐極可能因為他們經過詳細實地考證﹐結論是桅杆是主要風險。

阻尼器常被用於高層建築的減振工作，賽格大廈是否還有必要安裝阻尼器或其他減震裝置？潘焯鴻認為，雖然大廈幕牆玻璃等未有顯示大廈出現危險晃動、或因晃動而造成危險﹐但增加阻尼器似乎是應該考慮管理風險的應對方法。

香港是國際大都會，興建了很多摩天大廈。（視覺中國）

至於香港的高樓建築和摩天大廈會否有機會出現相似的晃動問題，潘焯鴻稱，香港大廈結構在設計和施工上理論層面相對嚴謹。不單只是桅杆﹐所有混凝土和鋼結構都由屋宇署審批﹐就連物料的品質級別亦極之細緻。除非出現例如大圍柏傲莊三期這類施工監管缺陷﹐否則香港現存所有在屋宇署批准圖則的結構組件相信是安全。

被問到是否有措施能避免摩天大廈出現同類情況，潘焯鴻表示，比起以往，摩天大廈的現代設計需要考慮所有影響因素﹐例如深圳已經需要加入抗地震波考慮﹐而香港就需要加入《香港風力效應作業守則》。不單只不同高度所要面對風壓風險﹐還包括地形因素對大廈受風壓的影響。所以新大廈理論上比舊有的考慮更為全面。但對於舊有大廈，相關政府部門應該持續檢討﹐並在有需要時選擇加裝阻尼器等方法來加固。

深圳已建成的摩天大樓有哪些？（點圖放大）：