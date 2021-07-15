深圳賽格大廈晃動原因查明：桅杆風致渦激共振　專家建議拆除桅杆

今年年5月，深圳賽格廣場大廈連續幾日出現晃動，最終於5月21日封樓，事件引發廣泛關注。兩個月後，官方於7月15日公布大廈晃動原因：桅杆風致渦激共振。專家認定結構安全，建議拆除桅杆解決大廈有感振動問題。



桅杆風致渦激共振是引發晃動主要外因

據《深圳特區報》報道，專家組通過技術調查、環境和設備運行調查與測試，排除了地鐵運行、周邊工程施工或爆破、空調機組運行等影響因素。通過對風致振動與結構累積損傷的重點分析，專家組認為，桅杆風致渦激共振和大廈及桅杆動力特性改變的耦合，造成了賽格廣場大廈的有感振動。

一是對桅杆開展專項動力性能測試和分析。採用了多普勒激光測振、振動視頻圖像識別等技術手段。結果表明：桅杆在5月18日-20日發生了21次頻率為2.12Hz反相位從靜止開始的非對稱風致渦激共振。

二是對大廈開展持續的動力性能監測和分析。從大廈地下室到頂層桅杆進行了加速度等實時監測，實測了振動形態、頻率、阻尼比等各項動力參數，得出了前20階的各種振動條件下的主要振動模態。結果表明：5月18日至20日大廈發生的有感振動為高階彎扭組合模態，與桅杆振動頻率同為2.12Hz。

三是激振測試驗證了桅杆的振動可以帶動大廈振動。對桅杆和大廈開展了不同位置、不同方向、不同頻率共26個工況、63組的激振測試。

結果表明：在2.12Hz頻率下，桅杆的第四階非對稱振動可以帶動大廈發生高階彎扭組合振動。

綜上，在穩態且持續一定時間的特定風場條件下，大廈桅杆產生頻率為2.12Hz的第四階反向位非對稱渦激共振，激發了大廈主體結構頻率同為2.12Hz的高階彎扭組合模態，進而引起大廈主體結構有感振動。

2021年5月18日，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。（視覺中國）

此外，大廈及桅杆動力特性的改變是引發大廈20餘年後才發生有感振動的主要內因。大廈建成20多年後，局部樓層壓型鋼板組合樓板及桅杆連接點等累積損傷使結構頻率、阻尼比等動力特性發生了改變，桅杆和大廈主體結構具有2.12Hz的共同振動頻率，形成共振的必要條件。但上述局部累積損傷只是對結構動力特性產生影響，不影響主體結構安全。

專家建議拆除桅杆解決晃動問題

針對將如何解決晃動問題，專家組認為，拆除桅杆可以有效解決大廈有感振動問題，桅杆原有的防雷、航標功能可在桅杆拆除後在樓頂重新佈設。

深圳市住建局負責人回應稱，該局組織制定的桅杆拆除施工方案經過了三重把關：一是原設計單位就拆除施工對主體結構安全的影響進行了複核；二是根據廣東省建築科學研究院對施工方案提供的諮詢意見，進一步完善拆除方案；三是拆除方案通過由住建部、省住建廳推薦的專家以及深圳市知名專家組成的專家組論證。

拆除工程將於近期擇機實施，並同步開展損傷修復工程，有效工期約32天。如受暴雨、颱風、高温等極端天氣影響，將適時停止施工作業，工期順延。

至於大廈商戶如何安置，福田區政府負責人介紹，將繼續為商戶提供臨時經營場所，有臨時經營需求的商戶可向賽格廣場大廈管理處提出申請。桅杆拆除工程和累積損傷修復工程完成後，將組織商戶租戶回遷，盡快恢復大廈常態化經營。