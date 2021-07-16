中國製造｜網傳巨型飛艇基地衛星圖　業界：國產載人產品年內首飛

中國西部的巨型飛艇基地衛星圖曝光，引發中西方軍事觀察家的注意。而中國民航局一份文件，令網友猜測中國將繼續飛艇的研究，並將後來居上，趕超西方。



綜合7月16日消息，中國民航局官網6月1日發布關於就《運輸類飛艇適航規定》草案徵求意見的通知。通知稱，針對運輸類飛艇，目前已形成《運輸類飛艇適航規定》（CCAR-32T）草案，現徵求公眾意見。

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飛艇是一種輕於空氣的航空器，也是人類第一種可以受控進行自由飛行的航空器。一般具有一個巨大的氣囊和推進、操縱系統。飛艇曾被廣泛用於海上巡邏、反潛、遠程轟炸和空運兵力，也曾作為一種空中民用交通工具19世紀末20世紀初風靡一時。飛機出現後飛艇的主要作用變為以觀光為主的商業運輸，並在現代廣告業中發揮着重要作用。

上述通知的發布，再度引發輿論對飛艇的關注。同時，中國西部的飛艇基地衛星圖在網絡上曝光。該飛艇基地長度達350米，內部寬110多米，還配有一條900米長的直線牽引道和一條1,300米長的曲線牽引道。

最引人注意的是，直線牽引道上有一輛100多米長、40多米寬的巨型鐵架車，橫跨三個車道，似乎是飛艇的地面運載車。觀察人士指出，早期德國齊柏林式飛艇也配備有作為機動繫留塔的大型鐵架車，但中國這個鐵架車體型極其巨大，似乎是為了更好地固定飛艇以抵抗強風，而且顯然是專供直線牽引道上運行的。

這個飛艇基地海拔高度大於1,000米，意味着出現在這個基地的中國飛艇具備良好的高原性能，而很多現代商業飛艇都很難飛到1,000米高度。

飛艇發展大致經歷了誕生、低潮、復甦3個階段。外界認為，中國民航局發布上述通知表明中國飛艇研究正在進行，若繼續這方面的工作，將有所發展。

此外，中國航空工業旗艦報紙《中國航空報》微信公號7月5日消息稱，航空工業特飛所研製的AS700載人飛艇是中國國內首款現代載人飛艇產品，已陸續完成多項試驗，將於年內首飛。