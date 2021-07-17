美國軍機年內兩度降落台灣　解放軍宣布浙江外海大演習

中國大陸明確示警下，美軍機近期兩度降落台灣，引發大陸強烈反應。繼國防部回應警告將引發嚴重後果，解放軍7月16日宣布台海軍事演習。



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浙江海事局7月16日發布公告，「浙航警 677/21 東海，7月16日1200時-21日1800時，在（1）27-50.0N，121-07.0E（2）28-14.0N，121-48.0E（3）28-29.0N，122-00.0E（4）29-03.0N，122-00.0E（5）29-15.0N，122-15.0E（6）29-15.0N，123-12.0E（7）28-20.0N，123-12.0E（8）27-26.0N，122-22.0E（9）27-41.0N，121-07.0E 九點連線水域範圍內進行實際使用武器訓練，禁止駛入。」

根據經緯度顯示，此次軍事演習的位置位於浙江省海外，地處台灣海峽北部入口處。分析指，解放軍此次軍演與美軍機降落台灣有關。

7月15日，一架美軍C-146狼犬（Wolfhound）戰術運輸機，低調降落於台北市區松山機場，由於此型機相當罕見，引起松山機場周遭航空迷的拍攝而曝光行蹤。

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這是今年以來，美軍機第二次抵台。早前6月6日，美國會議員曾首次搭乘美空軍C-17戰略運輸機飛抵台灣。

美軍機抵台在外界看來是對中國大陸的明確挑釁。此前大陸外交使節及媒體人曾多次示警「美軍入台之際，就是武統台灣之時」。

而在6月6日美軍機C-17抵台那次，當時大陸外交部表示：「（美國應）慎重處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

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對於美軍機再度抵台「試探」，7月15日，大陸國防部表示嚴重關切。國防部發言人吳謙表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。「任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」

吳謙正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。他還警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險境地。

值得注意的是，就在7月1日中共建黨百年大會上，中共總書記習近平關於台灣問題的講話，被認為釋放重要信號。他強調，要解決台灣問題、實現祖國統一、粉碎台獨圖謀。「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。