日本對台灣的重視並無實際意義

日本政府周二（13日）公布今年度的防衛白皮書，循以往習慣以國別分述日本周邊的軍事狀況。然而，今年的白皮書首度將台灣從中國章節中抽出，獨立成一個個別議題置於中美關係之後。不單如此，在台灣的部分中，白皮書還指出中國軍隊近來在台海周邊愈發活躍，強調台灣情勢的安定對日本而言相當重要。這引起了中國外交部強烈的抗議，進一步挑動中日及台海的緊張局勢。



早前日本防衛副相中山秀泰於美國保守派智庫發言質疑「一中政策」以及呼籲美日共同保衛台灣，副首相麻生太郎亦在訪問中提出假如中國對台用武，日本可能捲入存亡危機，屆時美日得共同保衛台灣。「01觀點」當時已經指出，日本主要官員這些表態反映了日本鷹派對台灣的干預跟西方國家不一樣，不只是出於意識形態上與中國的對抗，而是他們漸漸表達出將台灣視為日本勢力圈的企圖。

7月13日，日本防務大臣岸信夫發推文，並放上自己與白皮書合照。（twitter@KishiNobuo）

鷹派正掌握日本對華關係

新出的白皮書不單只將台灣抽出中國章節，形式上挑戰「一中」的論述框架，更明言台灣的安定對日本相當重要，這種論述與中山和麻生兩人的「保衛台灣論」如出一轍，無不是支持日本當局伸手干預台海局勢。中山或麻生的發言或可解釋為個別官員的觀點或失言，但白皮書是日本官方的政策文件，那便不可能解釋為個別例子了。

從近來日本日漸頻繁和明確的表態當中，可見日本當局已將干涉台灣視為政策的一部分。雖然在美國特朗普政府時期，日本曾經試圖大力改善中日關係，然而隨着拜登上場與新冠疫情爆發後的勢力再平衡後，日本對華鷹派已完全掌握了政策制定的方向。比起中國能帶來的經濟利益，似乎日本更視之為威脅。又或者有一些分析認為，由於中國不想日本完全倒向西方陣營，因此不太希望對日本採取太強硬立場，而部分鷹派視之為中國的軟肋，認為可以對中國加大挑釁。無論如何，日本對華鷹派無疑掌握了中日關係的論述。

2014年11月11日，上千日本民眾示威，抗議安倍晉三出台的一系列安保政策，並要求撤回《特定秘密保護法》和解禁集體自衛權等內閣決議。（新華社）

日本在台灣問題上終究只是口水戰

不過，日本在台灣問題上的表態雖然會令中國不滿，但實際上卻完全沒有殺傷力。從任何角度看，假設台灣真的發生戰爭，日本也很不可能軍事介入。一則是日本的憲法不容許，前首相安倍花了多年希望傷改憲法容許自衛隊擴大軍事行動的範圍，但在國內仍然面對重重困難，畢竟二戰後日本民眾「反戰」的意識已經根深柢固。而且新冠疫情以來，自民黨的支持也面臨挑戰，奧運至今仍然充滿爭議，右翼鷹派在此政治環境下更難推進修憲議程。

二來，日本並沒有軍事實力與經濟實力參加戰爭。以現時日本政府的負債比例，如果還奢想加入與中國這般體量的國家作戰，那財政壓力將令日本國債崩潰、通脹飛升也將破壞社會經濟。而花上這般大的代價同時，日本也沒有保證能在戰爭上佔上風。從這兩點上看，日本鷹派在台灣上的動作終究只是口水戰，對中國沒有具體威脅。這也是為何日媒以至於日本國內輿論場，幾乎都不願意花太多篇幅於台灣問題上。因為日本對台灣的表態終究只是外交形式上的，並不能將戰爭的可能性令國民陷入恐慌。

這也是為何日本官員千方百計希望將美國拖下水，令美國出面保證台灣安全，這樣自己便可以「拿他人的錢造體面」不單賣一個人情予台灣，也保住台灣於自己的勢力圈內。對於中國而言，日本這些政策表態其實不痛不癢，只要美國沒有作出任何具體承諾，沒有必要過於認真。