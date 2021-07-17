中國首現人類感染猴B病毒　北京獸醫解剖死猴後染毒身亡

據《中國疾病預防控制中心週報（英文）》周五（16日）報告，中國發現首宗人類感染猴B病毒病例，患者為北京一名53歲男獸醫，其已於5月27日死亡。報告總結提到，首個病例的發現，意味猴子的B皰疹病毒或對一些職業的工作者構成潛在的人畜共患威脅。



報告指，患者生前於一家專門從事非人靈長類動物繁殖和實驗研究的機構工作，並在今年3月4日和6日解剖了兩隻死猴子，詎料個月後出現噁心和嘔吐，隨後更發燒及出現神經系統方面的症狀，最終在輾轉了幾家醫院後仍然撒手人寰。而科研人員通過下一代測序和實時聚合酶鍊式反應，發現該國內首宗的人類感染猴B病毒病例。

據指，猴B病毒是獼猴體內的一種地方性α皰疹病毒，最早於1932年被分離出來，常透過直接接觸和交換身體分泌物水平傳播。該病毒在其自然獼猴宿主中並不明顯，但約有60宗致病性人畜共患猴B病毒感染病例零星發生，致死率達七至八成。雖然二次傳播的風險不大，惟亦曾經發生過一宗人際傳播的情況。

在上述病例之前，中國臨床上未曾發現明顯的猴B病毒感染病例，更沒有報告過感染該病毒致死的病例；以往人畜共患的猴B病毒感染者，主要為北美的靈長類動物獸醫、動物護理人員或實驗室研究人員。故此，報告最後總結到，該病例的發現意味猴子的B皰疹病毒或對上述職業工作者，構成潛在的人畜共患威脅，並指有必要在特定的無病原體恒河猴群體的發展過程中消除猴B病毒，同時加強對中國實驗獼猴和職業工作者的監測。