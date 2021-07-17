上海大部分二手房價格核驗料本周完成　「學區房」泡沫將被擠掉

上海早前公佈實施二手房源價格核驗機制，據澎湃新聞周五（16日）報道，當地各中介機構正抓緊對系統內部房源掛牌價格進行核驗。據指，料本周大部分二手房價格核驗將完成，並將擠掉「學區房」泡沫。



上海市房管局本月9日召開上海市規範二手住房房源掛牌管理會議，要求自當日起在已實施房源掛牌核驗的基礎上增加價格信息的核驗，又要求上海市房地產交易管理部門以市場真實價格為依據核驗每套房源，沒有通過的房源不得對外發布。據報道，市場真實價格主要是據各小區的歷史實際成交價格，再綜合考慮多重因素而定；然而對前期上漲幅度比較高的以「學區房」為名義存在明顯炒作行為的，將在是次核驗中擠掉泡沫，還原出市場的真實價格以回歸合理、理性。

報道又稱，上海市房管局要求部分頭部房產經紀機構本星期內將存量房源全部重新申報核驗。自下周一（19日）起，部分頭部房產經紀機構外網展示房源均為核驗通過的價格。滬上一經紀機構經紀人解釋，他們正分批次核驗各小區房源，並與業主溝通，若無果，按照要求，超過政府限價的房源自下周一起將不在外網展示，後續只有通過身份、產權、價格核驗的房源才會在平台外網上發布。

中指院上海分院高級分析師劉航表示，本次價格核驗精準打擊部分二手房掛牌虛高、誤導房價預期的現象，進一步維護上海樓市穩地價、穩房價、穩預期的局面。