巴基斯坦爆炸｜習近平作出批示　中國公安部派刑偵專家赴巴調查

巴基斯坦一輛接載中國工程人員的巴士，7月14日前往開普省達蘇水電站途中爆炸，隨後墜下河谷。事件造成12人死亡，遇難者中有9名中國公民。



在中國國務院總理李克強與巴基斯坦伊姆蘭汗（Imran Khan）總理通電話後，中國公安部部長趙克志又同巴內政部部長緊急通話。趙克志表示，中國政府高度重視在巴發生的中方人員遇襲傷亡事件，國家主席習近平作出重要批示。根據目前巴方調查及通報情況，這是一宗針對中國在巴人員的恐怖襲擊，中方對實施這一暴行的組織和人員予以強烈譴責。



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趙克志表示，中國公安部已派出刑事偵查技術專家赴巴協助開展調查，希望雙方一道，查明真相，盡快破案，找出真兇，嚴懲幕後組織者和相關人員。他同時請巴方全面排查中方在巴人員、機構、項目安全風險，堵塞漏洞，加強安全預警，強化安保措施，盡最大努力保障中方人員生命安全，防止類似事件再次發生。

趙克志強調，中巴是全天候戰略合作伙伴，希望中巴執法部門進一步加強合作機制建設，深化務實合作，維護好雙方共同利益。拉希德表示，巴方將採取最高等級安保措施，保障在巴中國機構人員安全。

7月16日，中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組看望慰問中國傷員。（新華社）

當地時間7月14日，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，事故造成至少9名中國公民喪生。

事發後，中國駐巴使館啟動應急預案，聯繫巴基斯坦軍方、外交部、內政部等相關部門，要求巴方不惜一切代價進行全力救援和救治，加強對中方在巴機構、項目、人員的安保，並儘快查明此次事件真相。巴軍方已在第一時間組織救援，出動直升機轉運傷員。

中國駐巴基斯坦大使農融抵達中企出勤班車爆炸現場查看情況：