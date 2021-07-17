巴基斯坦爆炸｜環球時報：對中國人實施恐襲者，雖遠必誅

巴基斯坦一輛接載中國工程人員的巴士，7月14日前往開普省達蘇水電站途中爆炸，隨後墜下河谷。事件造成12人死亡，遇難者中有9名中國公民。



國務院總理李克強7月16日與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通電話，表示中方願同巴方密切配合，務必將恐襲兇手繩之以法。《環球時報》同日發表評論文章稱，中巴總理的通話將爆炸事件稱為「恐怖襲擊」，讓這宗血腥事件有了權威定性。文章還稱，中方必須在一些動盪的國家裡向人們證明，對中國人實施恐怖襲擊者，雖遠必誅。



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環時的文章指出，這是巴基斯坦近年來造成中國人傷亡最嚴重的恐怖襲擊。「實施這次襲擊的恐怖組織到現在沒有現身，不過這個懦弱的團夥一定會被找出來，並且必須遭到堅決剿滅。」

文章稱，長期以來巴基斯坦很重視在巴中國工程人員的安全保護，但這次襲擊的得手證明安保仍有嚴重漏洞。文章又認為，巴基斯坦國內沒有仇恨中國大的政治和社會理由，針對中國人的襲擊很大程度上是一些力量想打擊巴政府，將襲擊中國目標當成特殊籌碼。

7月16日，中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組看望慰問中國傷員。（新華社）

文章續指，中國要用行動明確告訴巴國內反政府力量：無論他們誰對中國人員和項目實施恐怖襲擊，就等於把自己擺到了中國敵人位置上，中國一定會堅決支持巴政府剿滅他們。如果巴基斯坦需要支持和幫助，中國還可以派出特種部隊等力量參與聯合行動，剷除巴國內對中國目標的威脅，殺一儆百。如果有關形勢惡化，中方不能將事情「撒手」給巴方，而應做到緊密的協助和參與。

這篇文章最後強調，中國人是惹不得、尤其殺不得的。誰向中國人下毒手都是自取滅亡。「一句話：對我同胞實施恐怖襲擊者，雖遠必誅。」