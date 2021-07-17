珠海隧道施工段透水14被困者仍無法聯繫　救援存在多個難點

珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段1.16公里位置周四（15日）凌晨發生透水事故，導致14名施工人員被困。珠海市周六（17日）上午就事故召開第三場新聞發布會，會上提到，經過50多個小時的持續救援，目前仍然無法聯繫到被困人員。

據指，目前救援存在難點，包括現場作業環境差、作業面有限等。另為做好事故調查處理工作，省政府已成立珠海市石景山隧道「7·15」透水事故調查組。



副市長張宜生表示，事故發生兩日來，國家聯合工作組和省市領導坐鎮現場指揮，重點就隧道積水抽排、水庫滲漏點止水和回填、臨時存碴場清運、水文地質災害管控、氣象監測、應急通訊保障等進行逐一研究部署，各項工作正有序推進。截至周六上午9時，救援作業面已向隧道內推進491.97米，距離受困點668.03米，隧道內整體水位下降了約8米。

張宜生指，在現場指揮部的統一部署下，當局將從五個方面繼續加大救援力度，包括加緊抽排水，按實際情況對隧道頂板作分段監測和加固處理，以防塌方；加強隧道通風，降低有害氣體濃度，確保洞內氣體指標符合安全要求；進一步做好技術準備，結合坍體隨水流進入洞內的實際，細化洞內清淤工作，探索採取蛙人下水等手段千方百計搜救被困人員；做好衛生防疫和風險防控，加強水體監測、衛生消殺等工作；做好受困人員家屬安撫工作。

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珠海市消防救援支隊支隊長李汕則表示，救援存在多個難點，首先是現場作業環境差，救援器械設備使用大功率柴油發動機，加上隧道通風嚴重不足，令一氧化碳濃度超標，濃度超出標準值數倍，即使增設送排風設備，救援人員亦不能長時間連續作業，而且現場能見度不高，隧道內部情況不明，涉水作業安全風險更加大。

然後是隧道左線、右線每條單線僅能並排容納兩台作業設備，同時還要鋪設5至6條300mm管徑的排水線路，令現場可用的作業面十分有限，同時在作業向前推進期間，需常挪動300mm管徑的水帶線路，一段充滿水的百米水帶線路重量約6噸，至少需要10名指戰員來完成挪動水管並推進作業面，而且受制於現場作業環境及大功率機械設備運轉時間，需要梯次輪換，導致作業調整推進耗時長。最後則是機器運轉噪音大，為一線人員的現場溝通聯絡和工作指令的上傳下達帶來諸多困難。

另外，廣東省專家組專家李豐果亦就救援存在的困難作介紹，除了救援人員不能在隧道內長時間連續工作，他亦提到現場地質複雜，存在風化槽及裂隙富水帶，事發時右洞塌方在隧道洞頂與水庫底之間形成「漏斗」狀坍腔，致水庫內的儲水湧入隧道，地表及地下水不斷滲流入隧道令抽水進度大受影響。其次，即使積水抽排後，仍會有大量泥沙沉澱，導致清理存在困難，影響救援進度。