珠海隧道施工段透水14人被困失聯　千人參與救援　附近住戶急撤離

珠海市應急管理局今日（15日）通報，凌晨3時30分左右，該市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段1.16公里位置發生透水事故，導致14名施工人員被困。

截至上午11時，當局已出動包括應急、消防、武警、公安、水務、交通等1000多人參與救援。目前尚未與被困人員取得聯繫。事故原因仍在調查中。



救援人員築堤畫面。（新京報）

珠海市應急管理局稱，事故發生後，廣東省委書記李希作出批示，要求科學組織全力搜救，防止發生次生災害，最大限度減少人員傷亡。省長馬興瑞、常務副省長林克慶，珠海市委書記郭永航已趕到現場組織救援。

廣東省應急管理廳也趕赴事故現場協助指導救援工作，並從周邊地市調度8支應急救援隊伍趕赴現場，聯合珠海市開展被困人員搜救、抽排水、堵管涌等救援工作。

透水事故是指礦井在建設和生產過程中，由於防治水措施不到位而導致地表水和地下水通過裂隙、斷層、塌陷區等各種通道無控制地湧入礦井工作面，造成作業人員傷亡或礦井財產損失的水災事故。

綜合《極目新聞》等內媒報道，這次發生透水事故的隧道左洞，施工段上方為水庫，被困14人中大多來自湖南，項目部其它工人已於凌晨5時左右撤離工地。事發地附近居民表示，今日早上7時就有街道辦的工作人員挨家挨戶敲門讓住戶趕快撤離。