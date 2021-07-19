阿富汗政府與塔利班均向中國示好　胡錫進：國際關係此一時彼一時

隨着美軍撤離，塔利班在阿富汗國內攻城略地，鄰國內亂引發中國關注。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在北京時間7月19日發布微博稱：盲目地將阿富汗塔利班視為中國的敵人是情緒化和幼稚的，也是嚴重不合時宜的。



胡錫進稱：「阿富汗政府和塔利班都向中國表達友好，這對中國當然是好事。我看到一些人把塔利班定義成中國國家利益的敵人，主張中國與該組織勢不兩立，我認為這種主張是情緒化和幼稚的，也嚴重不合時宜。」

7月13日，阿富汗特種部隊的車隊在坎大哈進行營救行動。一名警員在檢查站被塔利班成員圍困。（Reuters）

「從外部情況看，美國早已不再稱塔利班為恐怖組織，並與該組織接觸談判，英國近日表示如果塔利班在阿富汗掌權，倫敦將與之合作。中國如果此時與塔利班為敵，無異於外交上的笑話，我決不相信會出現那樣的走偏。」

「一些網友不了解阿富汗，通過巴米揚大佛被炸和『東突』組織一度在塔利班的地盤有過活動等產生了對塔利班標籤性的憎惡，這是可以理解的。但據我了解，塔利班與「東突」的關係未必可以做他們支持「東突」在新疆從事恐襲這樣的簡單定性，塔利班在宗教上喜歡走極端，跟很多恐怖組織有價值認同，這種價值認同會形成多深的行動支持需要客觀釐清。」

「這幾年中國的一些部門與塔利班有正式和非正式的接觸，中國政府沒有做過塔利班支持『東突』的公開正式定性。今天連美英都不給塔利班貼「恐怖組織」標籤了，中國更不太可能那樣做。中國不干涉阿富汗內政，同時強烈支持阿富汗各方通過和平談判化解全面內戰的風險。另外值得一提的是，阿富汗塔利班和巴基斯坦塔利班是不同的兩個組織，互不隸屬，巴基斯坦堅決打擊境內的巴塔，但正式承認過當年的阿塔政權。7月14日巴基斯坦北部發生針對中國工程人員的恐怖襲擊後，巴塔是被懷疑的實施者之一。」

「阿富汗那一帶的局勢非常複雜，但中國的國家利益是什麼則很清楚。我們不能在這個關鍵時刻隨意給自己製造敵人，特別是不應輕易拒絕來自塔利班的示好，這對我們在阿富汗發揮影響力和維護新疆地區的穩定都有重要意義。」

胡錫進還表示，「國際關係此一時彼一時，價值觀外交只有在與國家利益高度一致時才可使用，一些人鼓動中國與塔利班為敵，那所契合的是美國的利益，看不到對中國有任何好處。我相信絕大多數中國人都能夠搞明白這當中的道理，我尤其相信，中國專業外交團隊不會受網上一些偏激聲音的干擾，他們會為維護中國國家利益和阿富汗的穩定與阿各派接觸，實施最穩妥的對阿政策。」

瓦罕走廊中國段是軍事禁區，解放軍常年駐守（點擊大圖瀏覽）：