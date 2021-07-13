胡錫進：中國保持戰略超脱　阿富汗政府和塔利班都視中國為友

王毅此次訪問中亞五國中與阿富汗接壤的三個國家，阿富汗局勢對中亞安全影響，以及如何保護中國在當地的利益，將成為王毅此行的關鍵議題。官媒《環球時報》總編輯胡錫進7月12日在微博發文也對此時發表評論，但其言論卻引發熱議。



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胡錫進指，美國在阿富汗花錢死人沒打贏，灰溜溜逃跑。怎麼，公知們希望中國接盤與塔利班為敵嗎？中國保持了戰略超脱，阿富汗政府和塔利班都向中國示好，視中國為友，這是中國外交穩健高明所致。

胡錫進表示，阿富汗方向的友好態度在該國局勢既定的條件下對中國新疆的穩定最為有利，只要一個人真正站在國家利益一邊，而不是遇事先為美國着想，或者雖然有點傻但沒有傻得出奇，就不難有這樣的常識性認識。

胡錫進的該條微博引發3,000多條評論。有網友指出，「胡錫進又開始發瘋了，只要是個正常人，都會為和塔利班成為朋友而感到羞恥！」還有網友表示，「老胡被塔利班收買了......建議國安局查一查，是否涉及恐怖主義。」更有網友稱，「中國，塔利班友誼萬歲！既然和塔利班是朋友，邀請朋友來家裏做客不過分吧？」

此外，新加坡《聯合早報》7月13日引述復旦大學南亞研究中心主任張家棟指出，阿富汗與中國接壤的瓦罕走廊地形狹長，自然環境極為惡劣，當地不穩定局勢很難直接外溢至中國，中國擔心非傳統安全問題，例如恐怖主義會不會重燃。他說：「塔利班如果真的上台，無論它是否支持境外組織，都可能讓宗教極端主義受到鼓舞，影響有多大現在很難預估。」

塔利班近期積極向北京示好，設法打消北京對塔利班掌權可能影響中國穩定的擔憂。塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）7月7日接受香港《南華早報》採訪時稱，塔利班把中國視為阿富汗的「朋友」。他說：「中國是個友善的國家，我們歡迎（中方）參與阿富汗的重建與發展。」沙欣還強調，只要中方前去投資，將確保投資者和員工的安全。

針對北京關心的新疆分離主義和恐襲問題，沙欣稱，塔利班將不再允許中國的維吾爾族疆獨分子進入該國，也將阻止基地組織或任何其他恐怖組織在那裏活動。此前，中國一些維吾爾族疆獨人士曾逃亡阿富汗尋求庇護。

專家：塔利班要展現全新形象

張家棟指出，塔利班不僅向中國示好，也表態不允許任何人利用阿富汗領土對付美國和其盟友，並派人前往俄羅斯遊說，「他們要展現一個全新的塔利班形象」。

有西方觀察家認為，美國撤軍留下「真空」後，中國可能借機擴大在阿富汗的經濟和地緣政治影響力。曾發表《中國即將崩潰》一書的美籍華裔政治作家章家敦7月8日在《國會山報》發文，預言「中國將成為下一個進入阿富汗『墳墓』的帝國」。

對此，張家棟反駁說，中國的外交原則是不干涉內政，「不存在美國走了，中國就去填補」。他說：「美國都做不到的事情，任何國家都做不到，阿富汗的事情只能由阿富汗人民自己解決。」

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅也指出，中國在阿富汗問題上取態是「勸談促和」，並不認同「由外在力量扶持一方打壓另一方來解決問題」。