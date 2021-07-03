七一刺警案｜評維他奶未即時表態反對　胡錫進：如此曖昧顯然錯誤

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-03 12:57

50歲香港男子梁健輝日前於銅鑼灣SOGO商場對開，刺傷一名28歲機動部隊男警員，其後用刀自插胸口，被制服後送院搶救不治。 對於事件，《環球時報》總編輯胡錫進周五（2日）晚上於微博發文表示，必須強烈譴責事件，他支持香港保安局局長對襲擊事件「個人孤狼式恐怖襲擊」的定性；又提到死者所供職的維他奶公司未立即公開對其行為表示反對，「這樣的曖昧顯然是錯的」。

胡錫進表示，香港部分人士將梁健輝奉為「烈士」和「勇者」，維他奶公司未第一時間對梁的行為表示反對，而是對死者家屬致以慰問，還表示公司已啟動緊急支援機制，「這樣的價值取向，這樣的曖昧顯然是錯的」。他續稱，這些情況反映出，基於法治的浩風正氣在香港社會依然沒有完全樹立起來，歪風邪氣仍有一定市場，影響着一些個人和機構在關鍵時刻的態度宣示和表現。

他進一步表示，國安法已在香港發揮重大積極作用，扭轉了大局，然而為不斷擠壓錯誤認知和反主流價值觀的空間，顯然還需要持續做出許多努力，而這中間依然少不了較量。他最後稱，需要致力於長期營造積累香港社會的正能量，「直到有一天再有人公然以極端方式挑戰香港法律秩序時，不僅香港官方機構予以譴責，他在民間和網上遭到的唾罵也是壓倒性的」。

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