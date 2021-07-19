美國柯達轉發新疆攝影作品　稱記錄當地「嚴重壓迫」引熱議

近年來，中國新疆人權議題持續在國際社會發酵。日前，美國柯達公司（Kodak）在官方社交平台發布一位法國攝影師關於新疆的攝影作品，配文稱「照片記錄當地人受到的嚴重壓迫」，引發關注。



7月15日，柯達官方Instagram帳號發布了攝影師帕特里克（Patrick Wack）的新疆攝影作品，以及這位在中國生活過10多年的法國人寫的文案。據悉，帕特里克新疆的攝影集將於10月發布，柯達也為其附上了預購連結。

柯達官方帳號引述帕特里克的話稱，新疆最近幾年一直處於國際爭議的中心，因為該地區「大規模囚禁維吾爾人和其他穆斯林少數民族」。配文寫道，這組作品捕捉了新疆2016年至2020年的視覺故事，見證了這裏突然陷入奧威爾式的反烏托邦。

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柯達轉發的第一張照片攝於2016年6月。據帕特里克在個人網站上自述，照片攝於吐魯番盆地，這個站在陰影中的男人看着外面已經乾涸的艾丁湖，他是這塊中國陸地最低點孤獨的守衛者。

柯達一共發布了8張帕特里克的作品，沒有對這些照片的拍攝背景做任何介紹。據中國網媒觀察者網報道，其實這些照片並不十分「陰間濾鏡」（即內地此前針對英國廣播公司BBC的批判，認為BBC在拍攝中國時，常常帶有灰蒙蒙的色澤），基本是新疆人日常的生活截面。但是柯達轉發的攝影師配文則顯得「別有用心」，讓圖片觀感「變得不適起來」。

據報道，2006年至2017年，帕特里克在中國做自由攝影師，常住上海。柯達引述帕特里克的話稱，「2016年至2017年間，我4次訪疆，在新疆旅行兩個多月。我的初衷，是把19世紀美國征服西方的神話，和21世紀的中國神話做類比。」他在採訪中，將中國政府開發西部曲解為「征服」和「壓迫」。

中國官方多次宣稱新疆人民安居樂業，生活豐富多彩（請點擊瀏覽大圖）：

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此外，他還在多個場合和採訪中提到，「新疆」這個詞的英文直譯是「新的邊疆」（new frontier）。近年關於他作品的各篇新聞稿，都有批評中國政府「打壓少數民族」的言論。

中共新疆生產建設兵團委員會機關報《兵團日報》曾在2018年表示，「分裂分子」勿把新疆一詞解釋成「新的疆土」，意即新疆本不屬於中國，用以「歪曲歷史」。對於新疆人權問題，中國外交部多次表示，新疆的大門始終敞開，但是拒絕「有罪推定式的所謂調查」。

有關柯達是次帖文，在內地也引起討論。有內地網民在微博發文批評柯達「夾帶私貨（按：曲解原文，以達成欺騙、誤導讀者的目的）、抹黑新疆」，還有人稱，柯達在Instagram的評論區「控評」（控制評論），將其留言刪除。不過，截至目前，柯達尚未對發布帕特里克作品一事回應。