吳亦凡性事遭曝光　官媒《半月談》：明星藝德需加一道「制度鎖」

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」、灌未成年人飲酒等，疑似拐騙8女，當中還有未成年少女。雙方在網絡各執一詞，事件陷入僵局。不過，吳亦凡形象一落千丈，隨即也遭到多個代言品牌終止合作。

繼央視、中央人民廣播電台先後與吳亦凡切割後，官媒新華社旗下雜誌《半月談》發表周一（19日）刊登文章，不指名談到明星頻頻「犯事」給企業造成損失，呼籲為明星藝德約束加一道「制度鎖」。



吳亦凡事件愈演愈烈，他19日（周一）發文表示，他「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！」吳亦凡工作室同日再發聲明，稱都美竹編造吳亦凡不實信息，蓄意煽動輿論，一邊頻繁聯繫工作室，索要巨額款項，作為其刪除停止發布相關信息的前提條件。然而，網上超過50萬條評論中，大多數都是對他的批評。

吳亦凡事件愈演愈烈，繼官媒央視的微博更改了他的新歌宣傳文權限之後，吳亦凡代言的化妝品品牌韓束及洗滌用品品牌立白先後宣布終止與其合作，隨後中央人民廣播電台打造的雲聽APP也正式切割，發文宣布和吳亦凡結束所有合作。

當事人都美竹。（微博@都美竹）

新華社旗下黨刊《半月談》作者「郝嫻宇」刊文稱，國家電影局局長王曉暉曾在全國電影工作座談會上表示，由於一些很有造詣的演員出了問題，導致一些好電影無法上映，投資方血本無歸，因此呼籲公眾人士潔身自好，並稱目前電影行業正在籌備全國電影界道德委員會，將對電影從業人員道德規范提出更高要求。

文章指，近年來，關於藝人吸毒、嫖娼、出軌等負面事件的新聞層出不窮，呼籲明星培養藝德、淨化行業風氣成為影視行業整治的重點。在此基礎上，對劣跡藝人出鏡和相關作品進行嚴格限制已經成為一個行業共識。但即便如此，還是有源源不斷的藝人被曝丑聞，不僅對自身的形象和聲譽帶來傷害，而且往往波及到與藝人有合作關系的投資方、製片方等，造成巨大損失。

文章進一步指，由藝人「私德有損」帶來的風險，企業很難控制和避免；而一旦發生這種情況，相關企業也只能「認命」。

文章提出，明星頻頻「犯事」，說到底還是行業內對明星藝德約束不夠嚴格。在成立道德委員會規范從業人員道德的同時，更關鍵的是要將明星藝德納入法治化的軌道，給明星藝德約束加一道法規之鎖，明確明星的責任和義務，將明星的個人行為與職業利益掛鉤。

文章最後強調，影視明星是一個特殊的職業，其個人形象往往代表了一定時期的社會風尚，從而其私德也被社會賦予了更高的要求，唯有進行制度化的約束，才能真正讓明星們擺正自己的位置，嚴於律己，為大眾奉獻好的作品。