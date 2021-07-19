都美竹爆吳亦凡十年賺二三十億　近日「失控對員工動粗」

撰文：朱加樟
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藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」、灌未成年人飲酒等，疑似拐騙8女，當中還有未成年少女。雙方在網絡各執一詞，事件陷入僵局。
都美竹18日晚上先以2000字辛辣長文向男方宣戰，不久後她二度發文喊話：「站出來吧，像個男人。」文中甚至聲稱對方失眠痛哭、失控打員工的近況，再度掀起外界熱議與關注。

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」等一系列行為，雙方在網絡各執一詞。（微博@都美竹）

都美竹在18日晚上9點先發出2000字長文，要求對方在24小時之內宣布退出演藝圈。相隔約1個多小時後，她再度發文，表示認為對方本質並不壞，「你只是在單親家庭長大，有一個過分溺愛你的媽媽，再加上這10年國內文娛市場發展迅猛，但因種種原因相關配套沒跟上，資本逐利催化畸形飯圈文化，導致你走到了今天」。

都美竹又聲稱，「我知道這幾天你沒辦法睡覺，在屋內抱頭痛哭，甚至失控對員工動粗，但你記住，你終究是個人，你更是個男人，你要長大，你要面對自己的責任，哪怕你去自首我都佩服你」。

當事人都美竹。（微博@都美竹）

都美竹又希望吳亦凡不要再傷害自己或是他人，而要像個男人一般挺身面對，「想想你的媽媽，別管對錯，她的確為你付出了許多。你這十年已經夠精彩的了，普通人哪能賺到二、三十個億。」

據早前報道，吳亦凡19日（周一）發文表示：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」

吳亦凡19日發文表示，他「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！」。（微博@吳亦凡工作室）

吳亦凡工作室的聲明又指，7月16日、17日，都美竹公然偽造本工作室微信號及微博帳號，並偽造聊天記錄以影片形式公然在網絡散播，惡意引導公眾對吳亦凡產生「違法」的誤認。聲明又指，針對都美竹上述涉嫌違法犯罪行為，工作室已在第一時間向公安機關報案，目前，公安機關已受理並在依法偵辦過程中。

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」等一系列行為，雙方在網絡各執一詞。（微博@都美竹）
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