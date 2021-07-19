吳亦凡怒駁「酒桌選妃」　官媒切割多個代言品牌宣布終止合作

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」、灌未成年人飲酒等，疑似拐騙8女，當中還有未成年少女。雙方在網絡各執一詞，男方發表律師聲明稱會提告，女方則選擇報警，事件陷入僵局。

吳亦凡19日（周一）發文表示，他「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！」

吳亦凡工作室同日再發聲明，稱都美竹編造吳亦凡不實信息，蓄意煽動輿論，一邊頻繁聯繫工作室，索要巨額款項，作為其刪除停止發布相關信息的前提條件。



當事人都美竹。（微博@都美竹）

吳亦凡發文表示：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」

吳亦凡19日發文表示，他「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！」。（微博@吳亦凡工作室）

吳亦凡工作室的聲明又指，7月16日、17日，都美竹公然偽造本工作室微信號及微博帳號，並偽造聊天記錄以影片形式公然在網絡散播，惡意引導公眾對吳亦凡產生「違法」的誤認。

聲明又指，針對都美竹上述涉嫌違法犯罪行為，工作室已在第一時間向公安機關報案，目前，公安機關已受理並在依法偵辦過程中。

據早前報道，都美竹17日曬出後續同吳亦凡方在微博上的聊天記錄，顯示吳亦凡方催促都美竹簽協議，都美竹放棄私下和解。其後，都美竹再度發長文表示，和解協議中出現了很多違法型文字，譬如「脅迫、要挾」，於是馬上詢問律師朋友，結果對方告知這份協議根本不能生效，如果簽了就會成為自己的一份「認罪書」，是欺詐和勒索，二百萬數額巨大，判十年以上監禁。

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此外，都美竹18日晚間又發文稱，自從站出來爆料後，男方派人24小時騷擾她，更散播她「睡了明星還不滿足、臭不要臉」的黑料，然而她並未因此退縮，表示「目前我手裡的東西，已經可以最少送你十年牢飯」。

關於私密的床事，都美竹聲稱有不少女性因吳亦凡感染性病，還因此得憂鬱症、自殘、墮胎。

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」等一系列行為，雙方在網絡各執一詞。（微博@都美竹）

央視切割 多個代言品牌宣布終止合作

吳亦凡事件愈演愈烈，繼官媒央視的微博更改了他的新歌宣傳文權限之後，吳亦凡代言的化妝品品牌韓束及洗滌用品品牌立白先後宣布終止與其合作，隨後中央人民廣播電台打造的雲聽APP也正式切割，發文宣布和吳亦凡結束所有合作。

此外，吳亦凡代言的多個品牌，包含王者榮耀、滋源、良品鋪子、Lancôme 、康師傅等品牌均更改了在微博上提及吳亦凡的發文權限，避免和他拉上關係。