鵬城身邊事｜深圳推出無人駕駛的士　遊走市中心特設疫苗接種路線

深圳市正式推出無人駕駛的士，市民即日（19日）起可在指定微信公眾號及小程序預約，運營區域將覆蓋包括深圳核心CBD在內的近百個站點，總運營路段長達200公里，並特設疫苗接種點路線。



無人駕駛車輛傳感器可以感知百米範圍內的路況。（深圳大件事）

《南方都市報》報道，深圳福田區與元戎啟行合作，正式為公眾提供無人駕駛RoboTaxi。深圳市民可透過微信公眾號「元戎啟行DeepRoute」申請乘車邀請碼，收到邀請碼後用小程序「元啟行」預約乘坐。本次運營區域覆蓋近百個站點，包括深圳市黨史館、深圳革命烈士陵園、深圳博物館、深圳海關陳列館等等，以及多個社康中心站點，讓市民可以乘坐RoboTaxi打疫苗。

與普通汽車相比，無人駕駛車外觀上有些不同，車頂有一個傳感器套件，安裝了3顆激光雷達和7顆高動態範圍相機，內置GNSS、 IMU等定位傳感器。車輛行駛過程中，通過車載傳感設備，判斷行駛範圍內百米內的車輛、行人、信號燈等實時路況，並快速作出預判和行駛指令。

在車內，前排和後排均設有智能顯示屏。乘客上車後要用手機掃瞄二維碼，和車輛確認行程後，即可開啟無人駕駛乘車體驗。在行駛過程中，無人駕駛車輛傳感器可以感知百米範圍內的路況，並以三維信息方式在屏幕上實時展示。

根據路況實際情況，車輛無需人工干預就可自行切線、超車、禮讓行人和電單車等。惟當車輛遇到周邊違規行駛問題時，車輛需要手動決策，因此現時RoboTaxi車輛都配有一名安全員。

據介紹，元戎啟行在福田區部署20輛RoboTaxi，採用其最新一代軟硬件系統，能夠對數百米內的各種交通參與者實現精準識別，根據實時路況作出高效的行駛規劃與決策。RoboTaxi擁有多傳感器融合、高效推理計算、動態障礙物行為預測、自動避障、5G遠程監管等數十項安全保障能力，即便在夜晚和暴雨等條件下也能提供更加安全可靠的自動駕駛服務。