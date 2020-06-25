廣州正式推出首批無人駕駛網約的士　配備安全員首月免費乘搭

無人駕駛時代降臨！廣州市指定區域日前正式推出首批網約自動駕駛的士，首月免費乘搭。據不完全統計，上海、北京、長沙、廣州、濟南等多地都有已相關規劃，又或者啟動無人駕駛的士路試。 值得一提是，與一般人對無人駕駛的理解不同，現階段無人駕駛車輛上都會配備一名安全員。一般情況下安全員不會干涉車輛的行駛，甚至全程不會與乘客有任何交流。但遇到突發情況，安全員會隨時切換為手動操作模式，以保障安全。

廣州市指定區域日前正式推出首批網約自動駕駛的士。（南方都市報）

據了解，廣州的網約自動駕駛的士是由廣州自動駕駛公司文遠知行宣布與高德打車合作推出，乘客可在廣州部分區域通過高德地圖的打車功能預約。根據2020年5月文遠知行最新公布的車隊數據，公司目前共擁有超100輛L4級自動駕駛汽車，其中40輛用於在廣州黃埔區、開發區的網約自動駕駛的士服務，其餘60輛則用於道路測試。

廣州的網約自動駕駛的士首月免費乘搭。（南方都市報）

有內地傳媒特別登車實測，發現該些網約自動駕駛的士的後排座椅前方，都會有一塊電子屏幕，顯示車速、行程、周圍障礙物、路況、目的地距離等資訊，屏幕右下方還有一個客服按鈕。至於駕駛位右側則有兩塊屏幕，分別顯示路況資訊及高德打車的行程資訊。登車前坐在駕駛位的安全員會先測量乘客的體溫，一切正常方可乘搭。安全員亦表明，疫情期間由於需要保持社交距離，乘客不能坐在前排客座。

由於實測的時間是下班高峰期，加上道路旁有三輪車、電瓶車等車輛行駛，路況較為複雜，以致行駛過程中安全員要多次接管車輛。例如有一次緊急制動，以阻止車輛在左側車道後方有來車的情況下自動切線。報道指，與以往在同一區域的乘車記錄對比，車速方面自動駕駛的士和一般網約車沒有明顯區別，行駛體驗亦總體運行平穩。

現階段內地的無人駕駛車輛都會配備一名安全員，並且只能在指定區域內提供服務。（微博）

另據內地傳媒指，內地多地正加速布局無人駕駛，上海、北京、長沙、廣州、濟南等地均已制定無人駕駛的相關政策規劃，部分項目已在落地階段。例如北京順義區於去年9月編制完成了《順義區車聯網示範區實施方案》，將會規劃1200畝無人駕駛封閉測試場，建設高速、橋梁、隧道等完備的道路體系，亦有街道、標誌、訊號燈等城市模擬系統，共計150多種測試單元。

但事實上，與傳統的「有人駕駛」相比，內地的無人駕駛現時尚有一些不足之處，例如車輛現階段僅能在指定區域內行駛，而且不能隨意「招手停」。此外，無人駕駛的士不能隨意切換路線，必須要在乘客指定的站點下車，亦不可中途更換目的地。

（綜合報道）