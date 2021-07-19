吳亦凡桃色醜聞5年前早有舉報　多名內地KOL曾力挺遭翻舊帳

內地19歲女孩都美竹與知名藝人吳亦凡之間的風波持續發酵。而此前吳亦凡被爆料醜聞時，對其表示支持的微博大V、明星名單引發熱議。



綜合媒體7月19日報道，吳亦凡被爆料以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，受害者還包括未成年人，遭內地網友炮轟。

隨後，吳亦凡在微博發文回應稱，否認灌酒、收手機、「選妃」、「誘姦」、「迷姦」等多種傳聞，並表示會對自己說的話負法律責任。

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但此前消息顯示，早在2016年，吳亦凡粉絲、微博網紅「小G娜」就曾曝光吳亦凡與多名女子有染，並公開與其曖昧短信及約會記錄。據稱，吳亦凡「選妃」就是由此事曝光，不過此事並未撼動吳亦凡，反而引來幾位知名人士對他的支持，也令吳亦凡藉此漲粉。

隨着「都美竹爆料吳亦凡」事件的發酵，曾力挺吳亦凡的幾位知名人士被推至輿論的封口浪尖。其中包括：前時尚集團總裁蘇芒、女作家六六、中國央視前主持人崔永元、脱口秀節目《奇葩說》辯手馬薇薇。

在這些人的言論中，六六、馬薇薇將吳亦凡對粉絲的行為稱為「福利」。蘇芒表示支持吳亦凡，並稱「黑，永遠壓不了光明。」

崔永元則斥責網紅藉機炒作上位，稱「這時候我們不僅要支持吳亦凡，更要反對下三濫」。

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目前，這幾位知名人士微博評論區已被輿論攻陷。有網友表示，「這些人的三觀太可怕了」「蛇鼠一窩」，「什麼亂七八糟的不正風氣」。還有網友嘲諷稱，「想知道這幾人現在還挺不挺吳亦凡了？」不過，亦有網友認為其中一些言論是反諷。

資料顯示，吳亦凡現年30歲，出生於廣東省廣州市，畢業於加拿大温斯頓爵士邱吉爾中等學校，加拿大籍華裔男演員、歌手。

上述事件曝光後，美妝護膚品牌韓束、中國中央廣播電視總枱推出的聚合分發平台雲聽App、洗滌用品品牌立白、廚房電器公司華帝、飲品品牌康師傅冰紅茶、零食品牌良品鋪子、洗髮水品牌滋源相繼宣佈與吳亦凡解約。