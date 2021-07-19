工信部通報145款App侵害用戶權益　抖音極速版及虎牙直播在列

工信部官網19日（周一）發布《關於侵害用戶權益行為的App通報》，這是本年第6批，總第15批關於侵害用戶權益行為的App通報。

通報稱，截至目前，尚有71款App未完成整改，包括抖音極速版、虎牙直播、迅雷、蜻蜓FM等。



通報又稱，遼寧省、浙江省、廣東省、四川省、寧夏回族自治區通信管理局檢查發現仍有74款App未完成整改。上述145款App應在7月26日前完成整改落實工作。逾期不整改的，工信部將依法依規組織開展相關處置工作。

法制網19日報道指，工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國近日透露，截至今年5月底，全國App數量為302萬款，相比開展專項整治前的350萬款App下降13%。通過數量調整和違規App的下架處置，優化了App質量，使合規App能夠健康發展。與此同時，應用商店App抽檢問題的發現率穩步下降。

趙志國指出，針對用戶反映強烈的開屏彈窗信息難以關閉和利用彈窗誤導用戶點擊跳轉兩類問題，工信部開展專項整治。據統計，二季度App開屏彈窗信息投訴量環比下降50%﹔用戶使用量排名前100的App應用中，開屏信息難以關閉問題發現率由69%下降到1%，利用彈窗誤導用戶點擊跳轉問題的發現率由90%下降至12%。