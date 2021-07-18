支付寶App被干擾正常跳轉　一審勝訴獲賠近50萬

上海浦東法院發布互聯網不正當競爭典型案例，涉及支付寶、騰訊等多個平台。其中，支付寶與斑馬公司不正當競爭糾紛行為保全案，為全國首宗涉App喚醒策略網絡不正當競爭訴前禁令案。



《澎湃新聞》報道，案件被申請人「江蘇斑馬軟件技術有限公司」（下稱斑馬公司），通過設定與申請人「支付寶（中國）網絡技術有限公司」（下稱支付寶）相同的App喚醒策略，以增加用戶訪問量，該行為不正當地阻礙支付寶App在iOS系統內的正常跳轉，嚴重干擾其支付服務的正常運行。

支付寶App介面。（中新社）

去年11月，支付寶向浦東法院提出訴前行為保全申請。支付寶公司稱，為便於第三方商家調用支付寶App的相關功能，公司在iOS系統中將App的URL Scheme定義為「alipays://」或「alipay://」。

斑馬公司是一間軟體即服務（Software-as-a-service，SaaS）電商系統及服務提供商，是「家政加」App的開發和運營主體。為增加用戶訪問量，斑馬公司在「家政加」App中設置與支付寶App喚醒策略一致的URL Scheme，導致iOS系統將「家政加」App錯誤識別為支付寶App。

支付寶指出，斑馬公司的行為嚴重妨礙支付寶App的正常功能，影響支付寶與客戶間的良好合作關係，更將令相關用戶對支付寶App產生負面評價，導致其遭受經濟損失和商譽損害。在「雙十一」活動期間，用戶使用支付寶App消費支付的頻度顯着上升，若斑馬公司繼續實施涉案行為，將對支付寶造成難以彌補的損害，因此提出行為保全申請。

浦東法院審查認為，斑馬公司的行為嚴重干擾支付寶App支付服務的正常運行，減損支付寶提供支付服務本應獲取的運營收益，及損害支付寶的流量利益；同時，支付寶的合作平台及相關社交平台網絡用戶已提出投訴。

法院指出，在「雙十一」期間，由於交易量顯着增長，涉案行為干擾支付寶App正常支付功能所造成的損害結果將被放大。若不及時制止，可能對支付寶的競爭優勢、經營利益等造成難以彌補的損害。

涉案行為令支付寶的競爭利益處於被侵蝕的風險之中，支付寶所提出的申請是為防止其利益持續受損或損害結果擴大所採取的合理措施，本身並不會實質影響「家政加」App的正常運營。

法院認為，支付寶提出的行為保全申請指向明確、範圍適當，並已提供擔保，不會造成當事人間利益的顯着失衡，不僅不會損害社會公共利益，而且有利於保障用戶利益並增進社會整體福祉。因此，法院裁定被斑馬公司立即停止以設置相同URLScheme的方式，對支付寶App正常跳轉作出干擾的行為，並需賠償48.5萬元（人民幣）。