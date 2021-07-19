巴基斯坦爆炸｜中國公民9死27傷　外交部：一重傷者已接受開顱術

巴基斯坦一輛接載中國工程人員的巴士，7月14日前往開普省達蘇水電站途中爆炸，隨後墜下河谷。事件造成12人死亡，遇難者中有9名中國公民；另有27名中國公民受傷。

7月19日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會表示，巴方為傷員提供了最好的醫療救治，一名重傷人員已接受開顱手術，目前正在醫學觀察之中。



趙立堅介紹，外交部牽頭的跨部門聯合工作組於16日凌晨抵達伊斯蘭堡，幾天以來，工作組馬不停蹄開展工作，同駐巴大使一道全面做工作，推動巴方救治傷員，徹查事件，加大對中方項目人員安保，並連同巴方高層看望傷員，弔唁遇難同胞，赴現場勘查，慰問營地員工等，現場指導企業加強安全防範，工作成效顯著。

趙立堅說，前期巴方為事件處置做了大量工作，妥善保管遇難者遺體，及時轉移傷員，並為傷員提供了最好的救治。工作組抵達後，巴方為工作組提供了全力協助，表示將不遺餘力開展調查，同時加強了所有在巴中方項目安保措施。關於調查的進展，巴方有關部門正全力調查事件，並已向中方通報了初步調查情況。中巴有關技術專家還共同勘察了現場，目前事件正在進一步調查中。

他續指，該事件造成27名中方人員受傷，巴方為傷員提供了最好的醫療救治。一名重傷人員已接受開顱手術，目前正在醫學觀察之中。其他26名受傷人員正在治療恢復過程中。中國駐巴使館和赴巴的跨部門工作組正在同巴方協商妥善處理9名遇難同胞遺體事宜。