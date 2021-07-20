懶人包｜吳亦凡桃色醜聞連環爆　一文了解四段最具爭議情史

內地19歲女孩都美竹與知名藝人吳亦凡之間的風波持續發酵。事實上，吳亦凡此前多次深陷桃色醜聞，最具影響力的非今次莫屬，但此前亦有三次類似事件相當轟動。

《香港01》記者為你梳理介紹這四段吳亦凡「最具爭議情史」，以及與之有關的四名女主角。



1. 男團時期緋聞女友－林西婭

網紅都美竹2000字決戰吳亦凡後，全網鬧得沸沸揚揚，有些平台和品牌也都與他切割。事實上，早在2013年，內地女星林西婭曾因手機照片變外流而遭吳亦凡粉絲圍剿，直到現在都會有人會因為這件事情罵她，如今吳亦凡出事，她的發文也成了大家關注的焦點。

林西婭18日深夜發文「七年，正義？拿來吧你」，讓人不免猜想到與吳亦凡有關，她2009年曾到韓國當練習生，當過韓團Babyvox第三代成員，2013年卻突然捲入「C咖嫩模林西婭手機照外洩」事件，牽扯到鹿晗、吳亦凡和張根碩等人，她也因此被男方的粉絲圍剿。

圖為小G娜。（微博@小G娜）

2. 認愛遭吳亦凡否認－小G娜

網紅小G娜2016年認愛吳亦凡，稱自己是正牌女友，甚至在接受內地傳媒專訪時，大爆吳亦凡私底下自戀的一面，例如聊天時總是會說自己很棒，「妳老公我在女明星也是大家特別喜歡的」；還會批評前EXO隊友，直言「討厭黃子韜和張藝興」、「鹿晗、張藝興看起來特別單純，但其實很有心機」、「不覺得黃子韜很不會唱歌嗎」等話語，讓她相當尷尬。

不過，吳亦凡工作室2016年時曾發文否認，還將一切交給律師將追究法律責任，沒想到反而有更多人跳出來踢爆，甚至還有名叫「愛凡theway」的網友曬出吳亦凡的床照，留言贊同小G娜的說法，「我相信妳，因為我也被他YP（約砲）。」

3. 傳出交往卻被爆只是「約炮」－秦牛正威

2019年9月，吳亦凡被內地傳媒《優酷娛樂》拍到和一名相差9歲的女演員「秦牛正威」（綽號：鹿依Luna）十指緊扣，並且帶回家過夜，戀情也正式被曝光，但是在9月2號時有一名網友就曬出吳亦凡助理與自己的對話，更指稱「吳亦凡上週睡了她最好的閨蜜」，引發熱議。

報道稱，助理先讓該位女子上車後站在駕駛座外等待，隨後吳亦凡戴著漁夫帽和口罩現身上了同一台車，下車後兩人更是十指緊扣一起回家，而女方的身份隨後也被起底是北京電影學院大一生「秦牛正威」，戀情曝光後不久又被爆出吳亦凡視像聊天的影片以及聲音檔，接著女方更被爆出其中一任在南京的夜店工作，5月才交往，戀情爆出前一天鹿依Luna還和前男友喝酒。

都美竹爆料吳亦凡私生活不檢點，令吳亦凡捲入輿論漩渦。（微博@都美竹）

4. 爆料吳亦凡私生活－都美竹

2021年7月，吳亦凡被內地網紅都美竹爆出私生活不檢點，事件不斷發酵，雖然吳亦凡及其工作室已發出聲明，表示都美竹的指控失實，但都美竹不斷提出證據，力證自己沒有說謊，最新她將自己與疑似吳亦凡的微信語音公開，對話中疑似吳亦凡好像剛睡醒，之後不斷叫對方來找他。

事件曝光後在微博、抖音瘋傳，而多間吳亦凡代言的品牌，亦即時割席，但暫時吳亦凡亦仍堅持事件炒作，會對都美竹採取法律行動。