吳亦凡被逾10品牌撇清關係新劇恐無法播出　年收入1.5億凍過水？

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」、灌未成年人飲酒等，疑似拐騙8女，當中還有未成年少女。雙方在網絡各執一詞，事件陷入僵局。不過，吳亦凡形象一落千丈，隨即遭到多個代言品牌終止合作。

不論真相如何，可以肯定這將會大大打擊吳亦凡的收入。2017福布斯中國名人榜顯示，當年吳亦凡的年收入達1.5億元（人民幣，下同）。



內地女學生都美竹大爆指控吳亦凡拐騙8女：

據《21世紀經濟報道》報道，關於商業價值，有資深經紀人透露，雖然從數據上，吳亦凡排名有所下滑，但價格依舊堅挺。「商演過200萬/場是肯定的，代言也是千萬級別。雖然活動感覺不多，但商演價值這幾年沒怎麼跌。人不太好管理，工作人員很苦。」報道指，前述經紀人表示。該說法得到多位業內人士默認。

吳亦凡19日發文表示，他「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！」。（微博@吳亦凡工作室）

作為「頂流」明星，吳亦凡的商業價值不菲，代言的產品既有路易威登（Louis Vuitton）、寶格麗（Bvlgari）這樣的奢侈品，也有康師傅冰紅茶這樣的國民品牌。

2017福布斯中國名人榜顯示，當年吳亦凡的年收入達1.5億元，排在榜單第十位。在2020福布斯中國名人榜中，吳亦凡更進一步排到了榜單的第八位，不過2020年的榜單並沒有透露名人收入具體情況。

7月19日，王者榮耀宣布與吳亦凡的合作早已結束。（王者榮耀）

都美竹大爆吳亦凡「酒局揀女」引發風波後，多個品牌宣布終止與吳亦凡合作或宣稱與吳亦凡的合作已到期，包括騰訊視頻、蘭蔻（Lancôme）、王者榮耀、韓束、立白、良品鋪子、中央廣播電視總台音頻客戶端雲聽APP、滋源、康師傅冰紅茶、得寶（Tempo）、華帝公司等。

吳亦凡出演的古裝劇《青簪行》面臨永遠無法播出的危機（微博@Mr_凡先生）

此外，作為吳亦凡唯一確認的待播作品，古裝劇《青簪行》也面臨永遠無法播出的危機。據悉，《青簪行》是騰訊視頻的S+項目，投資至少過億，根據此前一些S+項目在相關公司財報的投資金額推斷，《青簪行》的總投資應該在3—4億左右。

據早前報道，吳亦凡19日（周一）發文表示：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」

吳亦凡工作室的聲明又指，7月16日、17日，都美竹公然偽造本工作室微信號及微博帳號，並偽造聊天記錄以影片形式公然在網絡散播，惡意引導公眾對吳亦凡產生「違法」的誤認。聲明又指，針對都美竹上述涉嫌違法犯罪行為，工作室已在第一時間向公安機關報案，目前，公安機關已受理並在依法偵辦過程中。