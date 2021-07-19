中印衝突｜新華社首披露衝突細節　陣亡營長帶頭擋「石頭雨」救人

去年6月15日，中印兩軍部隊在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，4名解放軍士兵陣亡。《新華社》上周六（17日） 首次披露陣亡解放軍陳紅軍，與印軍對峙的現場細節。



解放軍營長陳紅軍在中印加勒萬河谷衝突中身亡。（央視截圖）

報道指，加勒萬河谷位於西部邊境喀喇崑崙山脈褶皺深處的細長峽谷，激流滔滔，亂石嶙峋。據參與戰鬥的解放軍士兵憶述，當天傍晚，解放軍營長陳紅軍從指揮所匆匆跑回來，邊跑邊喊：「所有人備勤，準備登車！」車隊出發後立即趕往衝突點，「那段路，感覺車都快飛起來了」，後來道路不通，陳紅軍就帶頭蹚河，「不顧近5000米的海拔跑着往前衝」。

排長曲元鈞回憶稱，出發時陳紅軍站在風雪中承諾：「我要把你們安全地帶上去，也要把你們一個不少地帶下來！」在抵達衝突點，看到團長祁發寶被印軍包圍後，陳紅軍高喊「保護團長」，隨後帶着兩名盾牌手迎着「石頭雨」、「棍棒陣」衝上前，用身體和盾牌隔開印軍，掩護戰友將祁發寶救出。隨後，陳紅軍指揮部隊向有利地形轉移時，看到幾名戰士被印軍圍攻，他再次帶領官兵前往衝突點。

上等兵楊旭東回憶稱，「在戰鬥最激烈時刻，面對印軍人多勢眾、咄咄逼人的態勢，陳紅軍一邊衝鋒一邊大聲喊：『黨員幹部跟我頂在最前面，義務兵往後靠……』」。衝突結束清理戰場時，陳紅軍被發現陣亡，一名戰士趴在陳紅軍身上保持着護住對方的姿勢，隨後被證實是年僅19歲的陳祥榕。

加勒萬河谷衝突現場畫面及傷亡解放軍：