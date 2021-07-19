中印衝突｜旅遊博主烈士墓前擺不雅姿勢引眾怒　軍方檢察機關介入

去年6月15日，中印兩軍部隊在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，4名解放軍士兵陣亡。

民間及官方多次以不同形式悼念。近日，有旅遊博主在社交平台上載與烈士墓碑合影，但因其不敬的姿勢引起網民眾怒。



旅遊博主（微博＠小賢jayson）日前到海拔4000多米的新疆康西瓦烈士陵園打卡，並曬出自己與烈士墓碑合影。他在墓碑前擺出各種不敬的Pose，並對着中印衝突中陣亡解放軍陳祥榕的墓碑做出「開槍」手勢，引發一眾網友斥責「毫無敬畏之心」。

新疆檢察機關昨日（18日）介入調查，同日在微博回應指，新疆檢察機關已對接文旅部門，建議將涉事者列入旅遊黑名單。當地檢察機關已聯合軍事檢察機關趕赴康西瓦烈士陵園，督促加強管理，防止再次發生褻瀆英烈的行為。

據新疆和田皮山縣人民檢察院通報，已與涉事者目前所處地阿里公安機關取得聯繫，協調配合，督促其盡快到皮山縣公安局接受調查，將以刑事附帶民事公益訴訟手段追究其民事責任。

公安部新聞中心、公安部治安管理局官方微博發文稱，根據刑法299條之規定，涉事的旅遊博主在衛國戍邊英雄墓碑前擺拍的行為，涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，新疆皮山縣公安局已立案。

+ 2

據該博主在今日頭條旗下短片平台抖音的介紹，他稱自己是歐洲頂尖商學院UCD金融碩士，正在進行40國環球旅行。今日頭條平台收到舉報後，目前對該其賬號予以永久封禁處理。

有網民爆料稱，涉事的旅遊博主曾在2014年至2015年度獲得國家獎學金；今年6月他曾發朋友圈，稱對新疆的第一印象非常差、非常不安全，並表示在機場過安檢的那種機器，太恐怖。

康西瓦烈士陵園海拔4280米，埋葬着守衛邊關、為國捐軀的烈士。去年在加勒萬河谷衝突中陣亡的解放軍陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉的墓碑也立在此處。

加勒萬河谷衝突現場畫面及傷亡解放軍：