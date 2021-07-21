上海003航母最新照曝光　彈射型殲15進展披露

中國上海船廠在建的003型航母進展迅速，其最新衛星照日前曝光。同時，被認為是該航母艦載機的彈射型殲-15有新消息披露。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）上周三（14日）發布的衛星照顯示，003航母的飛行甲板、基礎上層建築和舷梯的建造已接近完成。中國社交平台公開的003航母最新航拍照也清楚地顯示其已具有一定的規模。

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003型航母多被認為將於今年底或明年初下水舾裝，最早將在2024年服役。至於該航母的配備艦載機，一般認為包括殲-15彈射型、殲-31隱身機、直-20通用型及特種型、空警-600預警機等。

今年2月23日，中國航空工業集團有限公司主辦的《中國航空報》官微文章的配圖被認為是彈射型殲-15。陝西省科技史學會主辦的期刊《兵工科技》雜誌指出，配圖中的戰機靠近座艙蓋前緣的部分安裝有兩個管道狀的把手，這是彈射型艦載戰鬥機的標準配置。配圖還顯示，彈射型殲-15採用了新型衍射式平顯。

隨着003航母建造工程加速，該型艦載機再度引發關注。消息指出，彈射型殲-15已開始試飛工作。其較殲-15有幾點主要改進，包括機頭換裝新一代主動相控陣（AESA）多模式火控雷達；機翼和機身下可掛載新一代PL-10空空彈和PL-15空空彈；前起落架強度增強，加裝彈射拉桿；翼尖換裝PL-10掛架；機頭雷達罩採用傾斜式後緣設計，取消空速管。

分析指，彈射型殲-15綜合性能達美國F/A-18E/F超級大黃蜂式打擊戰鬥機水準，預計未來將與其他艦載機共同構建起中國海軍航母戰鬥群空中打擊的核心力量。