西太現美軍「航母真空」　軍事專家：對中國來說是危險徵兆

美國海軍研究所最新公布的美軍航母與兩棲攻擊艦位置圖顯示，中國近海西太平洋地區零航母。軍事專家分析指，美軍在該區域出現「航母真空」並非好事，反而可能是危險徵兆。



+ 6

據《環球時報》報道，美國海軍研究所周一（12日）發布美軍航母與兩棲攻擊艦位置圖，顯示在西太海域只有一艘美利堅號兩棲攻擊艦在帕勞海域。

西太平洋歷來是美軍重點關照的地區，美軍在西太部署雙航母、三航母被認為是常態。而美國海軍協會官方網站公布了截至周一美國海軍在世界各地部署的航母打擊群和兩棲打擊群的大致位置，圖中共標出6個航母打擊群和兩棲打擊群。

根據美航母動態梳理，福特級首艦福特號剛完成一次衝擊試驗；列根號航母目前正在亞丁灣與美軍硫磺島號兩棲攻擊艦與英國伊麗莎白女王號航母打擊群執行聯合演練；艾森豪威爾號航母打擊群位於西大西洋，預計將在下周內進入其位於維珍尼亞州諾福克的母港。

美軍航母周一現身西沙群島（點擊圖集瀏覽）：

另外，卡爾·文森號和林肯號航母打擊群正在南加州附近的大西洋西部作業區行動；羅斯福號航母將升級自衛系統、25毫米機炮和計算機網絡，維修人員還將對船體、舵、推進軸和錨進行維護；還有三艘美國核動力航母正為裝載隱形艦載戰鬥機F-35C進行改裝。

從美方公開的訊息來看，目前美軍在西太平洋沒有航母部署。美國海軍目前有11艘超級航母，但在西太平洋出現「航母真空」引發關注，有中國軍事專家指出，美海軍近年來把部署重點放到了西太平洋，主要針對中國方向，因此這一舉動對中國來說是「危險徵兆」。

美國年初在南海開展雙航母演習，威懾中國（點擊圖集瀏覽）：

+ 5

軍事專家分析指，美國西海岸為運載F-35C進行改裝的三艘航母，後續不排除會被陸續派到中國周邊海域，比如南海進行部署與戰備巡航的可能性。而搭載F-35C的美國航母、搭載F-35B的美利堅號兩棲攻擊艦以及駐紮在日本、韓國的F-35A，將會使中國周邊海空域出現大量第五代隱形戰機，從這一點看美國並非沒有航母可用，而是正給中國「憋着大招」。

其次，軍事專家指出，就在周一，美軍班福特號導彈驅逐艦現身中國西沙領海，美軍近期頻繁在中國周邊海域試探，實際上就是希望用「穿海峽」、「進島礁」、「抵近偵察」、「蹲守家門」等一系列組合拳，主動設置議題，分散中國相關兵力，試圖用這種舉措來填補航母不在場的空白，拖到滿載着F-35C戰機返回亞太地區的航母歸來。