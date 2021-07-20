醫療科技｜西安團隊突破瓶頸　歷經廿載成功研發「萬用人造血」

西北大學國家微檢測工程技術研究中心、西安血氧生物技術有限公司血氧液研發團隊，在經過長達20年的科研攻關後於近日取得突破，研發了全球最接近人天然紅細胞的替代品且實現量產。該替代品有「萬用人造血」之稱，人造血亦即血氧液，是一種可及時向缺血組織器官供氧的「救命藥」。



從前，「人造血」研發的瓶頸一直困擾全球，不過研發團隊自2001年開始聯合國內科研力量，相繼攻克同類產品存在的技術難題，如有效釋氧、引起血管收縮等，並建成國內唯一的中試生產線，以及穩定、可控和完整的生產工藝及質量控制體系。同時，項目還得到國家「863計劃」、重大新藥創制、重點研發計劃等重大專項及陝西省多年連續支持。

另外，團隊模擬臨床手術、事故和災難現場大出血的緊急救治，聯合軍事科學院軍事醫學研究院、四川大學華西醫院等單位建立大鼠、犬、猴等動物模型，證實產品可完全替代紅細胞，而且任何血型的人都適用，還具隨需隨用、無病毒感染風險、有效保存期逾1年等優點。值得留意的是，團隊擁有完全自主知識產權，建立包括血紅蛋白純化、病毒滅活、聚合技術、還原技術、儲存技術在內的專利集群，關鍵技術已獲得17項國家發明專利。

國家新藥安全性評價中心認為，產品的質量整體達到國際先進水平且沒有臨床意義的副反應，因此支持其進入Ⅰ期臨床研究。目前，項目已着手申報Ⅰ期臨床研究，料3至4年內便可作為「突破性治療藥物」上市。