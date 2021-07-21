鄭州水庫洩洪村民困屋頂　范冰冰轉載求救消息　解放軍消防赴災區

河南省近日遭遇極端暴雨，解放軍、武警消防部隊出動救援。鄭州宣布常莊水庫夜間洩洪，所在地中牟縣通知全縣立即撤離。而河流附近有民眾網上求救稱全村被困屋頂，即將被沖走。在微博牽動關心，連明星也轉載呼籲救援。



被困求救的信息成爲新浪微博熱門，連明星也轉載。

常莊水庫夜間洩洪中牟縣撤離

防汛抗旱指揮部7月20日發布通告，因上游常莊水庫出現險情，將於7月20日晚洩洪。縣城城區、官渡鎮、韓寺鎮等轄區群眾一律居家（除公務人員執行公務外），禁止外出活動。接到撤離通知後，險情區域所有群眾要立即進行撤離。

新浪等國內媒體20日深夜報道鄭州進入災難一級戰備狀態，數小時後刪除了該新聞。（Google 截圖）

昨晚深夜，內地網站引述一則據稱來自鄭州市防汛辦深夜發布公告稱，鄭州市政府宣布即刻進入特大自然災難一級戰備狀態！稱這是鄭州市自建國以來首次進入一級戰備狀態。目前，駐鄭中國人民解放軍、武警消防部隊共計約2萬餘人已全員出動，分布在黃河大堤，常莊水庫，尖崗水庫等重要區域，許昌，駐馬店等地駐軍與武警部隊的援軍已在路上。

人民日報出面闢謠，稱鄭州進入災難一級戰備狀態為不實消息。（微博截圖）

凌晨兩點，人民日報稱鄭州進入特大自然災難一級戰備狀態為不實消息，不過並沒有講明不實之處在哪裏。

據人民日報報道，汛情發生後，河南省、鄭州市經請示中部戰區批准，已調派解放軍指戰員730人。武警官兵 1159人、車輛60餘輛，消防救援隊伍指戰員6760人次、1383車次，民兵690人，沖鋒舟35艘，其它各類搶險裝備25784套參與搶險救援。