極端天氣｜河南罕見暴雨致鞏義1死2失聯　少林寺及鄭州地鐵皆遭殃

河南多地遭受罕見暴雨襲擊，其中在鞏義已致1人死亡2人失聯，全省超過50家景區已暫時關閉，包括位於登封市嵩山的少林寺景區。周二（20日），鄭州市防汛抗旱指揮部發緊急通知，決定將防汛Ⅱ級應急響應提升至I級。



通知指，當前防汛抗災形勢十發嚴峻，為了切實做好防汛應急救災工作，經市政府領導同意，鄭州市防指決定周二下午4時起將防汛Ⅱ級應急響應提升至I級。

通知又稱，各地各有關部門要牢固樹立人民至上、生命至上理念，根據當地汛情及時提升響應級別，按照預案要求，做好相關工作；同時提醒此次當地遭遇的是百年不遇的強降水，形勢嚴峻，故請市民盡量留在家中或者安全的地方，注意觀察周邊環境，提高防災、避險、自救能力。

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另外，周二有影像顯示，鄭州暴雨導致多個地鐵站積水倒灌，水更蔓延至車廂淹沒座椅，車站為此要臨時關閉。其中有名為小佩的網民在社交媒體求助，稱自己被困鄭州地鐵5號線隧道，車廂進水。據河南消防消息，晚上9時許，小佩已被救出，其為一名主持人，其他被困人員亦被陸續救出。

而在鞏義，據悉全市多處房屋、圍牆倒塌，已致1人死亡，2人失聯，目前公安、消防、所在轄區正在組織營救，已轉移受災群眾1102戶、3620人。

據河南氣象介紹，截至周二，5個國家級氣象站突破建站以來連續3日降水量歷史極值，其中嵩山降水量打破了當地觀測史單日降雨紀錄，達512.2毫米。龍門石窟景區和嵩山少林寺景區相繼發佈公告，指即日起閉園，恢復開放時間將根據天氣情況另行通知。據報道，嵩山景區所有景點已暫時關閉。

網上影像顯示，少林寺門前水流成河，少林寺工作人員稱，寺院內外有積水，政府部門正在解決。登封市政府工作人員則表示正在排水。