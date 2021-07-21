河南暴雨｜斷水斷電交通停運　鄭州ICU病人失呼吸機家屬求助

河南省近日遭遇極端暴雨，多地降雨量打破歷史紀錄，省會鄭州市已陷入一片汪洋，災情慘重，有多位市民於周二（20日）夜間向《香港01》記者表示，全城大部分地區都停電停水，地鐵和巴士交通也全部中斷。

此外，鄭州大學第一附屬醫院傳出一樓淹水，加上停電造成深切治療部（ICU）呼吸機無法使用，傳出現正由醫護人員捏氣球輔助病人維持呼吸，而一些病人家屬卻因暴雨被困家中，有家屬心痛上網求助，盼能夠為病人轉院。



鄭州大學第一附屬醫院（河醫老院區）傳出災情，有微博網民「@白菜兔兔丸女孩」發帖求援，指其父氣管插管、戴著呼吸機躺在11號樓的呼吸科深切治療部病房，家屬因為下午的暴雨被困家中，目前小區單元樓的大門被雨水淹沒，導致無法趕赴醫院。

她指出，現在無法得知院內情況，但獲悉醫院全面停電，呼吸機也不敷使用，現醫院為每床分配一名醫護人員，靠捏氣球輔助病人維持呼吸。她很擔心在此狀況下，其父親這類呼吸重症患者是否能夠維持生命，於是請求救助人員優先恢復醫院供電，或將病人轉院治療。

網民「@一罐可樂_k」則說，鄭大一附院河醫院區門診樓已經被淹，一萬多名病人、老人和兒童被困，沒有電、水和食物，也沒有地方坐。其家人一直困在醫院，手機也已沒有電。

網民指有人被電擊，急救電話無人接聽。（微博截圖）

另外，網上也傳出有開封市民因水災被電擊，但急救電話無人接聽，於是身邊友人發帖求助。有家住鄭東新區的市民向《香港01》表示，目前手機訊號十分微弱，「微信連圖片都發不出去」，認為附近電訊公司或有基站停止運作。

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地鐵淹水傳言四起 指多人事故中身亡

網上還傳出在下午的地鐵5號線淹水事件中有人死亡。微博網民「@表不要」發帖稱，她「看見還死了一個女娃娃」，又指目測水深1.6米，「剛好能淹沒矮個子的頭頂」，並指除了5號線以外，其他地鐵線路也有人求救。網民「@劉柏楊-」則說，「沙口路那個照片好幾個都蓋上布了，有的在人工呼吸」。

微博網民「@易經學者檀霖」則表示，地鐵事件到深夜10點多還在救人，「死了好多人」，又指當地有新聞報道指人員被救出是「說假話」。 ​

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地鐵淹水親歷者：當時以為要淹死了

家住鄭州市管城回族區的許先生則向01記者表示，他的朋友親歷地鐵五號線淹水事件，事發時傳訊息向他求救，事後表示「當時以為要被淹死了」。

許先生自己在白天災情還未惡化時便已趕回家中，他指所住的管城回族區地勢高，淹水情況並不嚴重，但還是停電停水，晚上不僅無法洗澡，還要下樓購買乾糧和樽裝水備用。

於晚間11時24分左右，兩名身在鄭州受訪者都向記者表示，原本已漸漸和緩的雨勢再度變大，他們惟有留在家中祈禱天氣快些恢復平靜。

市民留守公司過夜：地鐵巴士已全面中斷

另一名鄭州市民丁女士晚間向《香港01》記者表示，有朋友因家中停電，提前發消息稱「手機快沒電了，今晚要失聯了」，叫她不要擔心。但丁女士稱自己其實「自身難保」，因為逗留公司的她，無法搭乘交通工具返家，且獲悉家中也已經停電停水。

丁女士表示，從下午地鐵發生淹水事件後不久，全市的地鐵和巴士都已停運，且目前鄭州全市「應該大面積、95%地方都停電了」，唯獨她工作的辦公室電力和水都如常，且讓她感到更為安全，於是選擇留在公司度過這個夜晚。