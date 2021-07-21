新冠肺炎｜江蘇再現本土病例17人染疫　南京機場多名保潔人員確診

江蘇省新冠肺炎疫情出現反彈，南京祿口國際機場日前在工作人員定期核酸檢測採樣中，發現有9人檢測結果呈陽性，造成機場有超過250架次航班受影響。

南京衛健委在周三（21日）最新通報，至今已發現17名陽性患者，目前9人為確診病例。



發現疫情後，南京市民排隊接受核酸檢測。（視覺中國）

據南京衛健委通報，7月20日凌晨至7月21日早上8時，南京祿口國際機場共有9名保潔人員檢出對新冠病毒呈陽性反應，其中7人為確診病例，2人為無症狀感染者。

南京衛健委在周三（21日）舉行新聞發布會說明最新情況，南京市政府副市長胡萬進指，經複合與專家組診斷，總共發現17名陽性患者，目前9人為確診病例，其中4個為輕型，5個普通型，5人為無症狀感染者，還有3人的核酸檢測陽性還待進一步的診斷。截至目前，已經排查出陽性檢測人員的密切接觸者157人，密接的密接56人，其他的人員還在進一步的排查過程中。

新華社的報道則指出，發現情況後，江蘇省立即進行流行病學調查追蹤、隔離管控、核酸檢測、醫療救治、環境消毒等工作，並向有關省市發出協查通報，目前正在開展密切接觸者追蹤等疫情處置工作。受疫情影響，南京祿口國際機場在周二（20日）計劃起降航班405架次，當天共取消105架次、延誤151架次。

此外，南京衛健委宣布即日起江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石墊村，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村由低風險地區調整為中風險地區，其中祿口街道劃為封控區域，並且江寧全區範圍內開展全員核酸檢測。