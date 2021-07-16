新冠肺炎｜多地重點場所實施「二碼聯查」　未打疫苗者將登記信息

內地多地重點公共場所近日宣布實施「二碼聯查」，政務大廳、火車站、景點、學校等人群密集公共場所的人員，將同時查驗健康碼、疫苗接種記錄「二碼」。多地同時提出，將對未接種新冠疫苗的人員進行信息登記，動員其及時接種等。



山東煙台、浙江溫州、江蘇南通等地下轄區縣陸續發布通告，指將在轄區內重點公共場所，包括圖書館、餐飲門店、網吧、影院、卡拉OK、賓館、酒店、商場、超市、銀行、農貿市場、健身房、宗教場所等實施「二碼聯查」，時間基本在7月中上旬至8月初期間，其中浙江溫州為7月10日起，江西井岡山為7月15日起，福建晉江為7月22日起，陝西延安為8月1日起。

另外，多地區通告指出，將對未接種疫苗的人員作信息登記，動員其及時接種，亦有地區提出「應接未接」人員原則上限制進入一些場所，例如福建晉江要求8月1日起，「應接未接」人員原則上不得進入醫院住院部、景區景點等；浙江蒼南、龍港、樂清要求7月16日起，未接種人員（禁忌症除外）原則上不能進入重點公共場所；江西贛州下轄的于都、定南、安遠、贛縣等，亦有相關要求。

而江西、浙江等地亦針對農村集市攤主指出，無禁忌症而未接種疫苗者不得出攤，陝西延安還提出公共交通行業司機、從業者，如未完成疫苗接種禁止出車。至於大型會議等聚集性活動方面，浙江鹿城、蒼南、龍港、樂清均要求實行疫苗接種准入制，未接種疫苗者可持7日內核酸檢測陰性證明參加活動。