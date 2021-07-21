河南暴雨｜習近平籲抓緊抓實防汛救災措施　防止大災之後有大疫

河南省暴雨持續，鄭州市城區嚴重水浸，鐵路公路民航運輸受嚴重影響，截至21日（周三）凌晨，官方宣布水災已造成鄭州市區12人死亡。21日凌晨3時，河南省防汛應急響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級，而國家防汛應急響應同時由Ⅲ級提升至Ⅱ級。

新華社21日報道指，國家主席習近平作出指示，要求始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，抓緊抓實各項防汛救災措施，並要防止因災返貧和「大災之後有大疫」。



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習近平指出，近日，河南等地持續遭遇強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，一些河流出現超警水位，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻。

習近平強調，當前已進入防汛關鍵期，各級領導幹部要始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，身先士卒、靠前指揮，迅速組織力量防汛救災，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。解放軍和武警部隊要積極協助地方開展搶險救災工作。國家防總、應急管理部、水利部、交通運輸部要加強統籌協調，強化災害隱患巡查排險，加強重要基礎設施安全防護，提高降雨、颱風、山洪、泥石流等預警預報水平，加大交通疏導力度，抓細抓實各項防汛救災措施。

習近平要求，各地區各有關部門要在做好防汛救災工作的同時，盡快恢復生產生活秩序，紮實做好受災群眾幫扶救助和衛生防疫工作，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

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降水量超過有氣象記錄以來極值

18日傍晚6時至21日午夜，鄭州出現罕見持續強降雨，累積平均降水量449毫米。鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義5站日降水量超過有氣象紀錄以來最高峰。20日下午4時至5時，鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

此次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重淹水，20日傍晚6時，大水淹入鄭州地鐵，造成5號線列車停駛，許多乘車民眾被困在車廂內。當時鄭州地鐵下達全線停駛指令，疏散民眾500多人，但仍有12人送醫不治死亡、5人受傷。

鄭州市區嚴重淹水，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程也出現危機。目前，當地已轉移避險約10萬人。