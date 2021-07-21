河南暴雨｜鄭州暴雨千年一遇　氣象局長遭洪水沖走後奇蹟獲救

河南7月17日起出現持續性強降水天氣，全省多區出現暴雨、大暴雨，強降水主要集中在西部、北部和中部地區，鄭州、焦作、新鄉等10地市出現特大暴雨，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，防汛形勢嚴峻。截至（今日）7月21日凌晨，官方宣布水災已造成鄭州市區12人死亡。

鄭州多地出動救援人員救災，其中鞏義有三名救援人員失聯；鞏義氣象局局長趙建彪更被洪水沖走，其後獲群眾救起。



鄭州於19日20時到20日20時，單日降雨量552.5毫米。17日20時到20日20時，三天的過程降雨量617.1毫米。其中小時降水，單日降水均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，相當於這三天下了以往一年的量。從氣候學的角度來看，小時降水、日降水的概率，重現期通過分布曲線擬合來看，都是超千年一遇的。

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《澎湃新聞》報道指，20日上午，鄭州市下轄的鞏義氣象局局長趙建彪赴市政府匯報氣象工作，在返回辦公室時遇到強降雨，趙建彪被大水沖走，直到當日下午才被群眾救起，所幸身體沒有大礙，當晚已經回到家中。此外，鞏義市氣象局的網站在20日有已逾10小時未更新，氣象局負責人回應表示，當日電力和通信中斷，以致無法更新天氣動態。

河南鞏義持續暴雨，有車輛被水流沖走。（影片截圖）

《武漢晨報》報道則指，20日晚上，鞏義米河鎮兩河口村一名村民表示，兩河口村受災嚴重，積水深2米，已經停電，手機也沒有信號。鞏義一名救援隊表示，鞏義周邊鄉鎮受災很嚴重，一棟樓房已經倒塌，有人被困。救援隊有五個人，三個人已失聯，「還有一輛越野車被困路上兩天，道路情況復雜多變，我們救援車輛過不去」。

一名少年為營救另一名落水少年，體力不支雙雙被洪流沖走：

在鄭州市，有市民拍到一名少年疑似為營救另一名落水少年，結果體力不支，兩人雙雙被洪流沖走。拍片者聲稱片段於二七區碧雲路拍攝，可見現場洪水滾滾，一名綠衣少年疑似被洪水沖走，面部埋在積水中，未有掙扎；另一名黑衣少年則試圖營救。但黑衣少年似乎逐漸體力不支，浮出水面的次數愈來愈少，最終兩人雙雙被洪流沖走，下落不明。

20日晚上近8時，鄭州隴海西路消防站出動2車10人前往耿河小區幼兒園營救被困幼師及小朋友150餘人，至近午夜時分，全部成功救出。由網傳片段可見，事發時積水淹沒至腰部，救援人員用箱子裝著幼童，將幼童送至安全地方。

包頭至廣州K599次列車運行至京廣線鄭州市南陽寨至海棠寺區間時，司機發現水漫鋼軌後果斷停車。但因持續暴雨致路基下沉，該列車兩節車廂發生傾斜。（第五巴士＠微博）

此外，《南方都市報》報道指，從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，20日下午4時許，包頭至廣州K599次列車運行至京廣線鄭州市南陽寨至海棠寺區間時，司機發現水漫鋼軌後果斷停車。但因持續暴雨致路基下沉，該列車兩節車廂發生傾斜，其後全部乘客已安全轉移。