河南暴雨｜專家分析長時間強降雨原因　料持續至今夜明天始有改善

河南省自上周六（17日）至今多地出現強降雨，其中以周二（20日）至周三（21日）的情況最為嚴重，更使省會鄭州暴雨成災，十多人死傷。

據河南省氣象部門表示，兩天內全省有1163個雨量站降雨量超過50毫米，其中大於100毫米的有816個，大於250毫米的有176個。最大降雨量出現在鄭州市二七區侯寨，達672.0毫米，最大小時雨強出現在鄭州市，達201.9毫米。



河南暴雨致多地發生區域性嚴重洪澇災害。（視覺中國）

據河南省氣象台首席預報員張寧指出，此次強降雨過程共有五大特點，分別是持續時間長、累積雨量大、強降水範圍廣、強降水時段集中、具有極端性。張寧進一步解釋，西太平洋副熱帶高壓和大陸高壓分別穩定維持在日本海和中國西北地區，阻擋上游系統移動，導致西風帶低值系統在華北、黃淮地區長時間維持。受深厚的東風急流及穩定的低渦切變影響，配合河南省太行山區、伏牛山區特殊地形對偏東氣流的強輻合抬升效應，使得強降水中心主要分布在河南省西部、西北部沿山地區穩定少動，結果造成長時間降雨。

張寧稱，預計此次強降雨將會持續至周三深夜，集中區域仍是河南省西北和中部一帶，降雨量能夠達到100毫米至250毫米，局部更達300毫米至400毫米，展望周四（22日）至下周一（26日），河南省將會無明顯大範圍強降雨天氣，省內多分散性的雷雨天氣。

另據統計，自上周六7月17日以來，河南出現持續性強降水天氣，全省大部出現暴雨、大暴雨，強降水主要集中在西部、北部和中部地區，鄭州、焦作、新鄉等10個地市出現特大暴雨。全省共有4098個雨量站降水量超過50毫米，大於100毫米的有1923個，大於250毫米的有606個。