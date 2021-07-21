吳亦凡被定性劣跡藝人　官方紅頭文件秒刪惹議

中國19歲女孩都美竹指控知名藝人吳亦凡誘姦未成年少女事件持續發酵。中國電視劇製作產業協會青年工作委員會（簡稱青工委）日前發布通知，要求與吳亦凡合作的青工委委員及時止損，以及對劣跡藝人「零容忍」。



青工委周二（20日）發布《關於做好劣跡藝人風險控制的通知》的文件指出，青工委對吳亦凡輿論事件保持高度關注，還稱連年來極少數演員私德不修，德行不端，給行業造成極大經濟損失和負面影響。

為了避免不必要的損失，或進一步降低行業風險，青工委要求與吳亦凡合作的委員要及時止損，正在與吳亦凡洽談合作的委員要暫停接觸；同時，嚴格執行廣電總局要求，不為失德演員提供「冒頭」機會，對劣跡藝人「零容忍」，不給歪風邪氣以可乘之機。

此外，委員今後在聘用演員前，要做好背調，規避風險；委員要由此及彼，舉一反三，增強風險意識，對德行不端的演職員提高警惕，發現有風險的演職員，確有證據的，要及時向組織報告，以建立和完善風險預警機制，維護行業共同利益。

+ 19

值得注意的是，上述紅頭文件發布後又被秒刪，引發輿論猜測。有網友表示：「內部文件 發了又刪了，文件抬頭是各委員。」還有網友稱：「沒人敢p紅頭文件違法，不管刪沒刪批號下了蓋章即生效。」

吳亦凡被指「誘姦」「迷姦」女性甚至未成年少女事件這幾天持續發酵。吳亦凡已遭多家品牌方解約，還可能面臨鉅額違約金賠償。中國《法治日報》周一（19日）就吳亦凡事件發表題為《「吳亦凡事件」這瓜，還得法律來切！》的文章稱，觸碰法律的問題，還是要回歸法律的軌道。「說到底，我們真正關注的不是明星的八卦，而是社會的善與惡、美與醜，是法治社會的公平和正義，是真相背後雙方的法律責任認定。」

中國央視網則發表題為《藝人不僅是一種職業更是巨大責任》的評論稱，事情鬧到如此地步，已不是娛樂八卦，而是一起影響重大的法律案件和公共事件了。無論是出於對當事人權益的保護，還是維護法治的嚴肅性抑或保障社會大眾知情權，都需要相關部門、機構對此進行詳盡而全面的調查，解疑釋惑，以正視聽。

文章強調，做藝先做人，做人德為先。這句話到什麼時候都不過時。藝人們應始終以此為從業的基本準則，讓自己成為一個具有真善美內核的倡導者、踐行者和示範者。