吳亦凡遭控迷姦　內地律師指屬「八大重罪」　如涉這些情節可判死

吳亦凡6月起捲入桃色風暴，更被網紅都美竹爆料誘騙未成年女生上床，這已經不是單純道德標準的問題而是違法事項，因此在各地都有高度關注。內地律師就表示性侵是內地刑法規定中的八大重罪之一，若一切屬實吳亦凡恐被判重刑。
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內地律師：如涉加重情節可判死刑
據陸媒《搜狐娛樂》報道，張起淮律師表示性侵是內地刑法中八大重罪之一，吳亦凡被爆誘騙他人發生性行為，其中還有未成年者：「這都是加重情節，會被判處更重的刑罰。」
他進而表示如果受害者因案件導致墮胎、終生不孕或精神抑鬱等症狀也是加重情節，這樣就有可能會被處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。
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另外，若吳亦凡方主張都美竹造謠屬實，那女方將涉嫌構成誹謗或尋釁滋事罪，而就吳亦凡方公布的最新聲明中，女方還可能涉嫌敲詐勒索罪，關鍵就在女方是否存在非法佔有的目的，以及在溝通過程中有無威脅和要脅的行為。
如果都美竹敲詐勒索罪成立，那將被處10年以上有期徒刑，並處以罰金。
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